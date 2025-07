ACIDENTE

Trabalhador morre atropelado em pista de aeroporto em São Paulo

Vítima prestava serviços de manutenção para uma terceirizada

Maysa Polcri

Publicado em 2 de julho de 2025 às 14:45

Empresa fazia manutenção da pista quando acidente aconteceu Crédito: Divulgação

Um homem de 46 anos morreu atropelado, na madrugada desta quarta-feira (2), durante a manutenção na pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo. Rodrigo Augusto Lucena Barros prestava serviços para uma terceirizada e foi atingido por um veículo de outra empresa. O terminal ficou fechado durante duas horas por conta do acidente. >

O Ministério Público do Trabalho (MPT) de São Paulo abriu um procedimento para apurar as causas do atropelamento de Rodrigo Augusto. Segundo o órgão, também será investigada a eventual responsabilidade da concessionária no caso. O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) foram oficiados sobre o caso. >

O motorista que atropelou o trabalhador afirmou à Polícia Civil que, antes da colisão, fez o retorno na "cabeceira" da pista de partida, mas a vítima não estava no campo de iluminação do farol e não usava o colete refletivo. Por isso, ele disse que não conseguiu ver o trabalhador. A versão foi confirmada por uma testemunha, segundo informações do G1 de São Paulo.

>

A empresa responsável pelo veículo que atropelou Rodrigo Augusto realizava avaliação das condições de atrito da pista do aeroporto. Ele morreu no local. O caso foi registrado na delegacia do Aeroporto de Viracopos como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. >