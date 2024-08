ACIDENTE

Veja lista de vítimas da queda de avião em Vinhedo

A VoePass, antiga Passaredo, companhia aérea responsável pelo avião que caiu na tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo (SP) , divulgou a lista de vítimas do acidente. De acordo com a empresa, havia 61 pessoas na aeronave, 57 passageiros e quatro tripulantes, e não 58, como foi divulgado previamente. Ninguém sobreviveu.

Veja a lista de vítimas

O acidente

Um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Imagens gravadas por moradores mostram fogo após a queda.