Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Você sabia? Sentir sede já é sinal de desidratação; veja o que acontece quando não se bebe água

Especialista alerta que urina escura e cansaço indicam sobrecarga do organismo

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00

beber água
Hábito tão comum que passa despercebido definir mais sua vida do que você pensa Crédito: Reprodução | Freepik

Sabe quando o dia está bem quente e a garrafa d'água vira nossa melhor amiga? Bom, não é só no calor que devemos insistir nessa parceria. A ingestão de água é essencial e a hidratação vai além de “matar a sede”. Sem ela, as chances de formação de cálculos renais aumentam, o que pode levar a intervenções cirúrgicas dolorosas e ao uso de cateteres.

De acordo com o urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do Hospital Mater Dei Salvador, a sede é um sinal tardio. "Sede é o primeiro sinal, mas quando ela aparece você já começou a desidratar. Vêm junto boca seca, urina mais escura e em menor volume, dor de cabeça leve, cansaço e redução da concentração. Em atletas, queda de desempenho é um dos sinais mais precoces”, explica.

Não gosta de beber água? Veja outras cinco maneiras de se hidratar

Água de coco por Reprodução
[Edicase]O chá verde tem ação termogênica e antioxidante (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Copos de água com gás por Reprodução
[Edicase]Suco de limão com gengibre (Imagem: ZOLDATOFF | Shutterstock) por
Água saborizada por Reprodução
1 de 5
Água de coco por Reprodução

Um marcador prático para qualquer pessoa é a coloração da urina. O ideal é que ela seja amarela-claro, quase transparente. "Baixa ingestão de água concentra a urina, facilitando a cristalização de sais como cálcio e oxalato. Quanto mais concentrada a urina, maior o risco de cálculo renal [pedras nos rins]", acrescenta o especialista. Além disso, o baixo fluxo urinário favorece a proliferação bacteriana, elevando a recorrência de infecções urinárias.

O impacto clínico da baixa hidratação é confirmado por quem enfrentou crises agudas. Caso de Raul Piva, de 22 anos, que descobriu múltiplos cálculos na bexiga após negligenciar o consumo de água e enfrentar dores intensas que duraram até oito horas.

"Tive que realizar um procedimento chamado cistoscopia, pior procedimento da minha vida. A cirurgia, no entanto, foi bem tranquila. Hoje, com a rotina que levo, com trabalho e academia, consumo em média 2,5 litros a 3 litros de água por dia", relata.

Gemmime Gracielle, de 52 anos, descreve a recuperação como um processo difícil após a necessidade de colocar um cateter Duplo J para proteger o ureter. "Senti uma dor muito intensa nas costas, na altura dos rins. A dor só piorou, e a evolução foi muito rápida”, relembra.

Após passar por uma cirurgia para retirar as pedras, as quais guarda de recordação, Gemmime é sincera sobre o consumo de água. “Como não gosto de beber água, término negligenciando um pouco, tenho sempre infecção urinária por esta razão”, conta.

Água

Fazer exercícios regularmente e ingerir a quantidade adequada de água são ações que ajudam a prevenir a trombose (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock
A ingestão adequada de água ajuda a prevenir dores e desgastes que afetam a mobilidade (Imagem: Art_Photo | Shutterstock) por Imagem: Art_Photo | Shutterstock
O consumo regular de água é essencial para manter o corpo funcionando corretamente (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) por Imagem: Studio Romantic | Shutterstock
A pera é uma fruta rica em água (Imagem: suravid | Shutterstock) por Imagem: suravid | Shutterstock
A água termal ajuda a proteger e a refrescar a pele (Imagem: Zigres | Shutterstock) por Imagem: Zigres | Shutterstock
Intercalar o álcool com a água reduz os efeitos nocivos ao fígado e ao estômago (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Beber água reduz a acidez da boca e ajuda na remoção de resíduos alimentares (Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock) por Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock
Beber água ao longo do dia é importante para evitar episódios de fome noturna (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com &#8211; Yuri A | Shutterstock
1 de 8
Fazer exercícios regularmente e ingerir a quantidade adequada de água são ações que ajudam a prevenir a trombose (Imagem: Inside Creative House | Shutterstock) por Imagem: Inside Creative House | Shutterstock

Embora consumir dois litros de água seja uma referência popular, o especialista reforça que a conta é individual. Fatores como peso corporal, nível de atividade física e o clima quente de regiões como a Bahia elevam essa necessidade. Em atletas, a perda de apenas 2% do peso corporal em água já prejudica a manutenção da temperatura corporal (termorregulação) e aumenta a frequência cardíaca.

O médico Nilo Jorge ressalta ainda que, embora sucos e chás contribuam, a água pura deve ser a base. "Café e chás têm efeito diurético leve e não substituem a água. Hidratar-se corretamente ajuda até no controle de peso, pois o cérebro muitas vezes confunde a sensação de sede com a de fome", indica.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ex-musa dos anos 90, Regininha Poltergeist atualiza estado de saúde após internação psiquiátrica

Acordo do Ministério da Saúde pode atender cerca de 13 mil pacientes oncológicos com tratamento campeão do Nobel de Medicina

Plano de saúde negou exame ou cirurgia? Saiba como reverter e em quanto tempo

Mais de 15% dos estudantes baianos avaliam a própria saúde mental como negativa, diz IBGE

Os 3 motivos que fazem seu plano de saúde subir e o que mudou para os idosos após decisão do STF

Tags:

Saúde Água Beber Água Perigosos

Mais recentes

Imagem - Resultado da Lotofácil 3648, deste sábado (28); prêmio é de R$ 2 milhões

Resultado da Lotofácil 3648, deste sábado (28); prêmio é de R$ 2 milhões
Imagem - Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões

Resultado da Mega-Sena 2990, deste sábado (28); prêmio é de R$ 40 milhões
Imagem - Alexandre de Moraes proíbe que drones voem perto da casa onde Bolsonaro cumpre prisão

Alexandre de Moraes proíbe que drones voem perto da casa onde Bolsonaro cumpre prisão

MAIS LIDAS

Imagem - Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste
01

Vitória é letal em jogo com chuva de gols e derrota CRB fora de casa na Copa do Nordeste

Imagem - Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina
02

Cidade no interior da Bahia terá maior mina subterrânea da América Latina

Imagem - Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil
03

Vitória supera o Corinthians e anuncia contratação do artilheiro da Copa do Brasil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil
04

Prefeitura abre concurso público com 103 vagas imediatas e salários de até R$ 8 mil