Você sabia? Sentir sede já é sinal de desidratação; veja o que acontece quando não se bebe água

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Nauan Sacramento
Publicado em 28 de março de 2026 às 05:00
Sabe quando o dia está bem quente e a garrafa d'água vira nossa melhor amiga? Bom, não é só no calor que devemos insistir nessa parceria. A ingestão de água é essencial e a hidratação vai além de “matar a sede”. Sem ela, as chances de formação de cálculos renais aumentam, o que pode levar a intervenções cirúrgicas dolorosas e ao uso de cateteres.
De acordo com o urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do Hospital Mater Dei Salvador, a sede é um sinal tardio. "Sede é o primeiro sinal, mas quando ela aparece você já começou a desidratar. Vêm junto boca seca, urina mais escura e em menor volume, dor de cabeça leve, cansaço e redução da concentração. Em atletas, queda de desempenho é um dos sinais mais precoces”, explica.
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Um marcador prático para qualquer pessoa é a coloração da urina. O ideal é que ela seja amarela-claro, quase transparente. "Baixa ingestão de água concentra a urina, facilitando a cristalização de sais como cálcio e oxalato. Quanto mais concentrada a urina, maior o risco de cálculo renal [pedras nos rins]", acrescenta o especialista. Além disso, o baixo fluxo urinário favorece a proliferação bacteriana, elevando a recorrência de infecções urinárias.
O impacto clínico da baixa hidratação é confirmado por quem enfrentou crises agudas. Caso de Raul Piva, de 22 anos, que descobriu múltiplos cálculos na bexiga após negligenciar o consumo de água e enfrentar dores intensas que duraram até oito horas.
"Tive que realizar um procedimento chamado cistoscopia, pior procedimento da minha vida. A cirurgia, no entanto, foi bem tranquila. Hoje, com a rotina que levo, com trabalho e academia, consumo em média 2,5 litros a 3 litros de água por dia", relata.
Gemmime Gracielle, de 52 anos, descreve a recuperação como um processo difícil após a necessidade de colocar um cateter Duplo J para proteger o ureter. "Senti uma dor muito intensa nas costas, na altura dos rins. A dor só piorou, e a evolução foi muito rápida”, relembra.
Após passar por uma cirurgia para retirar as pedras, as quais guarda de recordação, Gemmime é sincera sobre o consumo de água. “Como não gosto de beber água, término negligenciando um pouco, tenho sempre infecção urinária por esta razão”, conta.
Água
Embora consumir dois litros de água seja uma referência popular, o especialista reforça que a conta é individual. Fatores como peso corporal, nível de atividade física e o clima quente de regiões como a Bahia elevam essa necessidade. Em atletas, a perda de apenas 2% do peso corporal em água já prejudica a manutenção da temperatura corporal (termorregulação) e aumenta a frequência cardíaca.
O médico Nilo Jorge ressalta ainda que, embora sucos e chás contribuam, a água pura deve ser a base. "Café e chás têm efeito diurético leve e não substituem a água. Hidratar-se corretamente ajuda até no controle de peso, pois o cérebro muitas vezes confunde a sensação de sede com a de fome", indica.