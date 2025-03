FOLIA

Aline Wirley apresenta o Carnaval de Salvador ao marido: ‘Um dos maiores espetáculos da Terra’

Cantora admite que assistir aos trios do Carnaval desperta a vontade de participar de um novamente

Veterana do Carnaval de Salvador, a cantora Aline Wirley já chegou até a subir em trios com artistas como Margareth Menezes e Carla Pérez na época que fazia parte do grupo Rouge, há cerca de vinte anos. No entanto, Igor Rickli, seu marido, nunca tinha ido ao Carnaval da Bahia.>