Tem nepo baby na folia: filhos de famosos trabalham e curtem Carnaval pelo Brasil

Um dos maiores destaques é Marcelinho Sangalo, filho de Ivete



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 1 de março de 2025 às 20:40

Marcelinho Sangalo Crédito: Jefferson Peixoto/Alô Alô Bahia

Se tem uma coisa que atiça a curiosidade, é a presença de nepo babies na folia. E nesse Carnaval eles têm se destacado. "Nepo baby" é uma expressão que se refere a filhos de pessoas famosas ou bem-sucedidas. O termo é uma abreviação de "nepotism baby", que significa "filho do nepotismo". >

Pelo Brasil, alguns deles se divertem e outros trabalham nesses primeiros dias de folia. >

Em Salvador, Marcelo Sangalo tem acompanhado a mãe, Ivete, em cima do trio. Ele toca com a Banda do Bem há alguns anos e este ano marca presença mais uma vez. Ele chegou a receber, inclusive, homenagens de fãs pelo circuito.>

Além do trio da mãe, ele também tocou percussão com Nattan em um camarote no circuito Dodô (Barra-Ondina).>

Marcelo Sangalo e Nattan Crédito: Reprodução

João Lucas, filho de Saulo Fernandes, também optou por ficar com o pai neste Carnaval. Ele marcou presença na Pipoca da Paz, que aconteceu nessa sexta-feira (28), no circuito Osmar (Campo Grande).>

João Lucas com amigos no trio de Saulo Crédito: Reprodução

Quem também trabalhou este Carnaval foi Pedro Novaes, filho de Leticia Spiller e Marcello Novaes. Ele tocou com a banda Fuze, em um camarote na Sapucaí. A mãe coruja foi prestigiar o filho.>

Pedro com a mãe, Letícia Spiller Crédito: Marcio Ferreira e Ary Kaye/ Camarote MAR

Depois do trabalho, Pedro foi curtir com os colegas de elenco da novela Garota do Momento, da TV Globo. Eles fizeram uma festa à fantasia para celebrar o capítulo 100 do folhetim.>

Pedro com os amigos de novela Crédito: Reprodução