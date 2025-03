RAVE DE FAVELA

Anitta encerra desfile com euforia e emoção em Ondina

Multidão vibra até o último acorde na pipoca da cantora

H Heider Sacramento

Publicado em 1 de março de 2025 às 00:51

Anitta puxando trio pipoca no circuito Barra-Ondina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

A energia contagiante de Anitta tomou conta do circuito Barra-Ondina nesta sexta-feira (28), encerrando o desfile com euforia e emoção. À frente do seu trio pipoca, a cantora arrastou uma multidão vibrante, que seguiu cada batida até a chegada em Ondina. Do alto do trio, ela celebrou o momento com os foliões e resumiu a emoção da noite: “Que coisa linda, Salvador! Até o ano que vem!”>

Nas ruas e camarotes, a mistura de exaustão e adrenalina era evidente. Quem acompanhou o trio desde o Farol da Barra ainda encontrava forças para cantar os últimos refrões, enquanto outros aproveitavam os minutos finais para se jogar na folia. Anitta, incansável, manteve o ritmo até a última música, como se o Carnaval não tivesse fim.>

Com o fim do circuito se aproximando, o sentimento era de quero mais. O fim do desfile não significava o fim da animação—pelo contrário, era apenas o começo de mais uma madrugada de festa. Com os últimos acordes ecoando em Ondina, Anitta se despediu após dois dias de pura celebração. Para os foliões, uma certeza: o Carnaval de Salvador está só começando.>

Além da energia contagiante, o desfile de Anitta também foi marcado por presenças ilustres. A atriz Bruna Griphao desceu do trio e foi curtir no meio da pipoca, em seguida indo para o Camarote Salvador.>

Em diversos trechos do percurso, a cantora parou para conversar com os foliões. O carisma e a entrega fizeram do trio pipoca um dos pontos altos da noite, provando que, quando o assunto é Carnaval, Anitta sabe como comandar a festa.>