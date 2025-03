FEZ SUCESSO

'Empoderada e gostosa': Anitta é aclamada por pipoca na Barra

Cantora comandou trio sem cordas nesta sexta-feira (28)

Maysa Polcri

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 20:42

Anitta puxou trio pipoca nesta sexta-feira (28), no circuito Barra-Ondina Crédito: Reprodução/CORREIO

Uma das artistas mais irreverentes e reconhecidas do Brasil, Anitta não esconde que sua conexao com a Bahia é especial. Seja por questões religiosas ou pela intensidade dos fãs, a cantora garante que desde que pisou os pés no estado pela primeira vez, sabia que precisaria estar presente no Carnaval de Salvador. Nesta sexta-feira (28), a diva comanda mais uma pipoca embalada pelos hits de uma carreira de sucesso. >

Por volta das 19 horas, quando deu início ao desfile, Anitta mandou o recado. 'Avisa Lá' abriu o repertório da noite. "Quem manda nessa porra acabou de chegar", disse a cantora, acompanhada de fãs que vieram de todos os cantos do país acompanhar mais uma participação na folia. >

Caso de Renata Vasconcelos, que veio de Uberlândia, em Minas Gerais, especialmente para esse momento. Fã de carteirinha desde 'Show das Poderosas', primeiro hit de sucesso da cantora, a mineira garante que a energia do Carnaval é diferente. "Anitta é maravilhosa, uma referência musical e nos seus posicionamentos. Acompanhar ela no Carnaval é surreal, a energia dela vai lá em cima. Não tem como explicar", disse. >

Vestida com uma camisa com o rosto da cantora estampado, Ana Luiza Assis não conteve as lágrimas minutos antes da cantora dar início a apresentação. "Eu amo a personalidade dela, a forma com que existe a Anitta e a Larissa. Quando escutamos as músicas dela, a gente sente um empoderamento dentro da gente. Ela ensina que é possível ser empoderada e gostosa, e lutar pelos nossos direitos", reforçou. >

Antes de dar início ao desfile, a cantora falou com a imprensa no camarim dentro do trio. Anitta falou que sua conexão com Salvador vai além do mundo material e fez referências às religiões de matriz africana. >

"Desde a primeira vez que eu vim aqui me apaixonei pelo Carnaval e não imaginei mais não vir para cá. Estar em Salvador é muito mágico, é sempre importante representar as coisas que acredito e que precisam de mais respeito", comentou.>

Anitta falou sobre a aproximação com a banda BaianaSystem, com quem se apresentou no Campo Grande, ontem (27). "Foi perfeito. Eu sempre via os vídeos, mas nunca tinha visto pessoalmente. Foi uma energia sem igual", falou a cantora. Anitta participa do novo álbum da banda, O Mundo dá Voltas, lançado neste ano. >