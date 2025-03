TAPETE BRANCO

Após suspeita de transfobia, filhos e filhas de Gandhy desfilam no Dodô: 'Não podemos retroceder'

Barra-Ondina virou tapete branco nesta segunda-feira (3)

Maysa Polcri

Publicado em 3 de março de 2025 às 18:42

Filhos e filhas de Gandhy desfilam no circuito Dodô Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O final da tarde dos foliões que acompanham o circuito Dodô, nesta segunda-feira (3), foi marcado pelo cheiro de alfazema do tapete branco dos filhos e filhas de Gandhy. Primeiro, eles deram a largada, no Largo do Farol da Barra, em direção à Ondina. Elas vieram em seguida - em menor quantidade e igual animação. >

O primeiro afoxé feminino do Brasil foi criado em 2018 e tem colecionado um grupo fiel, e cada vez maior, de mulheres. De todas as etnias, idades e orientações sexuais, as filhas de Gandhy têm um espaço livre de assédio. Um respiro de liberdade na maior festa de rua do planeta. >

Para Bianca Soares, 20, a experiência de desfilar pela primeira vez com o grupo tem sido encantadora. "Este ano eu entrei para o coral das Filhas de Gandhy e não poderia perder a oportunidade de estar aqui. Estou completamente emocionada, é uma experiência incrível", celebrou. >

O desfile no circuito Dodô acontece após polêmicas envolvendo o bloco masculino. Em um comunicado, a agremiação determinou que apenas homens cis poderiam desfilar neste Carnaval. A exclusão de homens transsexuais motivou a abertura de uma investigação pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA). Diante da polêmica, as Filhas de Gandhy foram no sentido oposto e disseram que todas as mulheres são bem-vindas no bloco. >

Para Bianca Soares, a posição demonstra coragem. "A comunidade dos Filhos de Gandhy é referência, e não podemos retroceder a esse nível. A sociedade evolui, e os blocos devem acompanhar. Não tem como um bloco defender algo tão bonito e ter uma postura excludente", comentou.>