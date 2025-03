CARNAVAL

Com Sasha em cima do trio, Ivete Sangalo comanda bloco Coruja no circuito Barra-Ondina

Mainha arrasta multidão no circuito Dodô, nesta segunda-feira (3)

Millena Marques

Publicado em 3 de março de 2025 às 17:38

Ivete Sangalo e Sasha Crédito: Millena Marques/CORREIO

A cantora Ivete Sangalo comanda o segundo dia de bloco Coruja no Carnaval de Salvador nesta segunda-feira (3). Com abadás esgotados, a artista arrasta uma multidão no circuito Dodô (Barra-Ondina). >

Mainha, como é conhecida carinhosamente pelos fãs, emplacou um série de hits no repertório. Entre eles canções do início da carreira de Ivete, como ‘Alô Paixão’ (1994), Beleza Rara (1996) e Penso’ (2001). Também foram incluídas no setlist ‘Faraó’ (2006), de Margareth Menezes, ‘Muito Obrigado Axé’ (2009), composta por Carlinhos Brown, e ‘Banho de Folhas’ (2018), de Luedji Luna.>

“Ivete é especial porque ela agita tudo. Todo mundo ama ela, gosta dela, inclusive eu”, disse Daniel Levi, de apenas 8 anos, que viralizou nas redes sociais ao dançar no show de Ivete no Festival da Virada Salvador de 2023/2024. “Eu fiquei muito feliz naquele momento. Agora, onde ela vai, eu vou atrás”, completou.>

No bloco, o autônomo Eduardo da Silva, 27 anos, curte o segundo dia de folia nas cordas do trio de Veveta. Natural de São Paulo, ele não perde o Carnaval de Mainha há sete anos. “Viver isso aqui (bloco Coruja) é a melhor experiência da minha vida. Ninguém puxa um trio como Ivete Sangalo, é a melhor cantora do Brasil”, disse.>

Com mais de 30 anos de carreira, Ivete Sangalo concorre ao título de Música do Carnaval em 2025 com duas canções: ‘Energia de Gostosa’ e ‘O Verão Bateu a Minha Porta’. As duas, aliás, estão entre as favoritas ao prêmio.>