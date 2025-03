MAIS ESTRUTURA

Banheiro de contêiner tem até ar-condicionado no circuito: 'É mais fresquinho'

Modalidade de banheiro não é novidade, mas teve uma expansão na folia deste ano

Larissa Almeida

Publicado em 1 de março de 2025 às 00:25

Foliões contam com banheiros mais estruturados nos circuitos do Carnaval Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

A Avenida Almirante Marques de Leão, na Barra, tem um novo atrativo no Carnaval de Salvador além do Beco das Cores: os banheiros de contêineres, que registram filas e até disputa entre os foliões por um tempo a mais nas cabines em busca do ar-condicionado. >

Essa modalidade de banheiro não é novidade, mas teve uma expansão na folia deste ano. Para o Furdunço e Fuzuê, por exemplo, foram disponibilizados dois contêineres na altura da Casa de Artesanato da Bahia.>

No Carnaval, o banheiro tem sido elogiado pela climatização. "Eu confesso que não esperava encontrar um banheiro com ar-condicionado no circuito. Depois que entrei, a vontade que deu foi de não sair mais de lá por conta do calor, mas infelizmente precisei dar espaço para outras mulheres utilizarem", afirma a servidora pública Leila Alves, de 36 anos.>

A paraense Gabrieli Mauées, 39, que já tem experiência em Salvador de outros carnavais, conta que ficou surpresa ao se deparar com o banheiro-contêiner. "É muito melhor que o outro, porque não é banheiro químico, é banheiro mesmo", frisa.>

"Então, a gente não fica naquele perrengue para sentar. Tem ar condicionado, então é mais fresquinho. Tem papel higiênico, está com água e sabão, o que é raro, porque não tem em nenhum lugar, ainda mais no Carnaval com tanta gente. Valeu a pena", avalia Gabrieli.>

Um jovem, que preferiu não se identificar, conta que ficou no banheiro por um bom tempo apenas para aproveitar o ar-condicionado. "Eu só saí de lá porque quero muito curtir, mas estava limpo e bem climatizado. Entrei com calor e saí refrescado, o que é um alívio para o calor que está fazendo", afirma.>