Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Camarote Ondina anuncia experiência premium all inclusive e gastronomia de luxo no Carnaval 2026

Espaço confirma cardápio do Alfredo’Ro e line-up com grandes nomes da música baiana no circuito Barra Ondina

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:12

Camarote Ondina
Camarote Ondina Crédito: Reprodução

O Camarote Ondina anunciou as novidades para o Carnaval de Salvador 2026. Neste ano, o espaço aposta em conforto, gastronomia de alto padrão e uma programação musical. Em seu terceiro ano, o camarote adotará o conceito premium all inclusive.

O principal destaque desta edição é a parceria com o tradicional restaurante italiano Alfredo’Ro, responsável pelo jantar servido no camarote durante os dias de folia. A assinatura gastronômica chega como um diferencial importante e eleva o padrão do serviço oferecido, apostando em qualidade, sofisticação e exclusividade.

Confira momentos do Carnaval de Salvador em 2025

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
1 de 14
Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

Segundo o empresário Rôni Cézar, um dos sócios do camarote, a novidade amplia a vivência do público. Para ele, a chegada do Alfredo’Ro reforça o cuidado com a experiência do folião, unindo conforto, excelência e uma proposta premium dentro do Carnaval.

Além da gastronomia, o Camarote Ondina também aposta em um line-up que celebra a diversidade da música baiana. A programação de 2026 reúne Tuca Fernandes e Filhos do Brasil na quinta-feira, Alexandre Peixe e Autorais na sexta, Jau e Filhos de Jorge no sábado, Parangolé e Olodum no domingo, e Benzadeus e Diggo na segunda-feira, entre os dias 12 e 16 de fevereiro.

Leia mais

Imagem - Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil

Cangote de ouro? Edilson Capetinha choca ao revelar que usa perfume de R$ 13 mil

Imagem - Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Imagem - BBB26: Em Salvador, Cowboy fez promessa na Igreja do Bonfim e teve pedido atendido após ser confinado

BBB26: Em Salvador, Cowboy fez promessa na Igreja do Bonfim e teve pedido atendido após ser confinado

Localizado em um ponto estratégico do circuito, o Camarote Ondina oferece vista privilegiada para os desfiles e estrutura pensada para receber cerca de 2 mil pessoas por dia. A proposta une fácil acesso, conforto e serviços exclusivos. Para o sócio Gilson Freitas, o espaço se fortalece ao unir localização e o novo conceito premium all inclusive, consolidando-se entre as principais opções do Carnaval de Salvador.

Mais informações e novidades podem ser acompanhadas pelo perfil @camaroteondina.

Tags:

Carnaval 2026 Camarote

Mais recentes

Imagem - Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador
Imagem - Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano
Imagem - O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

O Kannalha revela bastidores do hit 'O Baiano Tem o Molho' e afirma: 'o protagonista é o baiano'

MAIS LIDAS

Imagem - O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão
01

O recado das vaias a Jerônimo, a blindagem do governador no Bonfim, o secretário barrado e o flagra do garanhão

Imagem - Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro
02

Mais de 60 aves silvestres são encontradas em cativeiro

Imagem - Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)
03

Emissão gratuita da nova carteira de identidade para idosos acontece neste sábado (17)

Imagem - Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador
04

Escolas oferecem até 70% de desconto nas mensalidades em Salvador