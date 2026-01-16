CARNAVAL 2026

Camarote Ondina anuncia experiência premium all inclusive e gastronomia de luxo no Carnaval 2026

Espaço confirma cardápio do Alfredo’Ro e line-up com grandes nomes da música baiana no circuito Barra Ondina

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 14:12

Camarote Ondina Crédito: Reprodução

O Camarote Ondina anunciou as novidades para o Carnaval de Salvador 2026. Neste ano, o espaço aposta em conforto, gastronomia de alto padrão e uma programação musical. Em seu terceiro ano, o camarote adotará o conceito premium all inclusive.

O principal destaque desta edição é a parceria com o tradicional restaurante italiano Alfredo’Ro, responsável pelo jantar servido no camarote durante os dias de folia. A assinatura gastronômica chega como um diferencial importante e eleva o padrão do serviço oferecido, apostando em qualidade, sofisticação e exclusividade.

Segundo o empresário Rôni Cézar, um dos sócios do camarote, a novidade amplia a vivência do público. Para ele, a chegada do Alfredo’Ro reforça o cuidado com a experiência do folião, unindo conforto, excelência e uma proposta premium dentro do Carnaval.

Além da gastronomia, o Camarote Ondina também aposta em um line-up que celebra a diversidade da música baiana. A programação de 2026 reúne Tuca Fernandes e Filhos do Brasil na quinta-feira, Alexandre Peixe e Autorais na sexta, Jau e Filhos de Jorge no sábado, Parangolé e Olodum no domingo, e Benzadeus e Diggo na segunda-feira, entre os dias 12 e 16 de fevereiro.

Localizado em um ponto estratégico do circuito, o Camarote Ondina oferece vista privilegiada para os desfiles e estrutura pensada para receber cerca de 2 mil pessoas por dia. A proposta une fácil acesso, conforto e serviços exclusivos. Para o sócio Gilson Freitas, o espaço se fortalece ao unir localização e o novo conceito premium all inclusive, consolidando-se entre as principais opções do Carnaval de Salvador.