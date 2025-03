CARNAVAL

Cantor abandona show em Pernambuco após backing vocal ser ferida com copo de vidro

Incidente foi registrado na noite de sábado (1º)

O cantor de arrocha Heitor Costa abandonou seu show em Pernambuco após uma pessoa do público arremessar um copo e ferir sua backing vocal, Renata Ribeiro, no palco. A moça foi atingida no rosto, na noite desse sábado (1°).>