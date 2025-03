LOOK DO DIA

Carnaval sem descer do salto: o que torna sapatos altos mais confortáveis para as foliãs

Em camarotes e pipocas, é possível encontrar quem escolhe pular Carnaval usando salto alto, pelos mais diversos motivos

O pré-Carnaval é sempre cheio de fotos de tênis de todos os tipos com a legenda “o escolhido para ser sacrificado”. De bloco em bloco, os foliões da pipoca acabam pisando em poças de água suja, recebendo pisões de outras pessoas ou simplesmente andando os milhares de quilômetros que um Carnaval bem vivido pede. >

Por isso, a prática de “sacrificar” um tênis, que de tão danificado no final do feriado após ser usado em todos os dias de festa, precisa ser jogado fora, virou clássica em Salvador.>

No entanto, nem todo mundo segue essa regra - muito pelo contrário. Há quem vá ao Carnaval sem sacrificar nenhum tênis, e nem mesmo usar um deles. >

Em camarotes e pipocas, é raro mas não impossível encontrar quem escolhe pular Carnaval usando salto alto, pelos mais diversos motivos. Ao contrário do que muitos pensam, nem sempre o salto é escolhido puramente pela beleza e elegância que traz: às vezes, chega a ser questão de conforto, saúde e praticidade.>

Para Eveline Lima, 43, o salto é mais que uma escolha, se torna uma necessidade. Após pular Carnaval usando tênis na sexta-feira (28), a foliã sentiu uma piora no esporão que tem no calcanhar, um crescimento anormal de osso que causa dor quando apertado em sapatos fechados como o tênis.>

Ela decidiu ir ao Carnaval de salto no sábado (1), e garante que fez a escolha certa. “Ontem eu vim de tênis, passei mal, foi horrível. Por incrível que pareça, quando eu venho de salto, me deixa bem mais confortável”, contou.>

Para Fani Lisboa, 30, a razão já é outra. No Carnaval, não há quem aproveite sem estar apertada em alguma multidão em algum momento, e as mais baixinhas sofrem com a dificuldade de enxergar os artistas ficando atrás de foliões mais altos.>