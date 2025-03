FOI LINDO!

Baiana System encerra participação no Carnaval com apresentação guiada pela pipoca

O final da apresentação contou com a participação de BNegão

Larissa Almeida

Publicado em 1 de março de 2025 às 21:19

Baiana System Crédito: Reprodução

Em última exibição no Carnaval de Salvador 2025, a banda Baiana System fez o percurso do Campo Grande até a Praça Castro Alves em três horas e 20 minutos. Durante esse período, não houve um momento em que o olhar dos tripulantes do Navio Pirata não estivessem no mar de gente que só foi crescendo à medida que o trio passava pelas ruas do Centro de Salvador.>

O início da apresentação seguiu os ritos das religiões de matrizes africanas. Antes mesmo do trio se mover, a banda tocou duas músicas para pedir proteções e caminhos abertos: 'Deixa a Gira Girar' e 'Alfazema'. Quando o público entoou os versos das canções e a reza em comum havia sido feita, foi a vez de tirar o pé do chão. >

Ruan Ferreira, estudante de Psicologia, foi um dos que formaram o caldeirão de gente na Avenida e se orgulha disso. "É a terceira vez que venho e cada vez mais percebo que Baiana System é a representação da liberdade e da prisão do injusto. A música da banda representa muito bem o povo baiano e, no Campo Grande, ainda mais. Na Barra, o som espalha muito, mas aqui a gente sente ressoar de verdade", avalia.>

A cada vez que alguém da pipoca parecia fora da sintonia da banda, Russo Passapusso – vocalista da banda e comandante do Navio Pirata – fazia questão de parar. Foi assim quando dois foliões passaram mal e o trio chegou a ficar cinco minutos parado até que o Corpo de Bombeiros chegasse para fazer o socorro. >

A escuta e visão ativa do público também foi usada para guiar o repertório. Nos trechos mais estreitos do trajeto, as canções tocadas eram mais calmas, como 'Salve' e 'Batukerê'. Nas ruas com maior espaço, 'Forasteiro', 'Terapia' e 'Sulamericano' deram o tom da catarse coletiva.>

Houve também espaço para protesto. De cima do trio, Russo declarou apoio ao fim da escala 6x1, tema que ganhou apelo popular no ano passado. Ainda, houve pedido de 'Sem Anistia' para os participantes dos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. Da pipoca, todos aplaudiram e fizeram coro às manifestações.>

O final da apresentação contou com a participação de BNegão, que tentou cantar 'Bala ih Fogo', mas precisou interromper para que os foliões não caíssem na ladeira que dá acesso à Praça Castro Alves. Diante da situação, Baiana System do jeito que começou: cantando 'Deixa a Gira Girar' e deixando intacta a essência popular da própria pipoca.>