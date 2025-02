PAGARIA?

Carro blindado e escolta atrás do trio: turistas pagam até R$ 6 mil por dia para ter segurança no Carnaval

Veja os tipos de serviço de segurança oferecidos durante a folia em Salvador

Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 05:00

Serviço de escolta durante o Carnaval de Salvador Crédito: Divulgação

Enquanto você sofre o empurra-empurra de Carnaval para acompanhar o trio elétrico ou enfrenta fila para comprar uma bebida em algum isopor, um grupo de pessoas atravessa o circuito como um raio. Escoltados por seguranças particulares, cheios de acessórios e até salto alto, eles entram nos camarotes mais desejados da folia. Famosos e anônimos pagam até R$ 6 mil por dia para ter segurança particular em Salvador. >

Em uma empresa de segurança privada de Salvador, que vê a demanda crescer durante o período de festa, um casal chegou a desembolsar R$ 12 mil por dois dias de Carnaval. O serviço foi premium, com direito a carro blindado (R$ 3 mil) e dois seguranças (R$ 1,5 mil) - valores diários. >

Dois serviços de escolta são mais comuns durante o período. Um profissional disponível durante 24 horas para acompanhar os foliões atrás do trio custa, em média, R$ 1,5 mil por pessoa. "É um agente especializado em segurança, com ensino superior, técnicas de artes marciais e conduta ilibada. Além do porte físico que suporte a intensidade do serviço", explica Wellington Correia, do Grupo Weu Soluções Integradas , que oferece o serviço. >

Uma opção mais barata são os guarda-costas. Por cerca de R$ 300 por pessoa, os profissionais acompanham os clientes entre o camarote e a saída do circuito. A maioria dos contratantes são de fora da Bahia. Turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal são a maioria. >

A atividade de vigilante privada é regulada pela Polícia Federal desde 1983 e exige uma série de pré-requisitos, como curso de formação e exames psicotécnicos. Militares da ativa são proibidos de realizar segurança privada, e os da reserva são os principais prestadores de serviço. >

Na FBA Segurança, a demanda pelo serviço cresceu 60% em comparação com o ano passado, segundo Carlos Franca, responsável pela empresa. Neste ano, os seguranças vão prestar, pela primeira vez, o serviço de escolta dentro de blocos. "Temos um grupo de coreanos que vai contar com segurança no bloco de Bell, na sexta-feira (28)", conta. >

Ele avalia que o aumento da demanda tem relação com a insegurança. "Talvez pelos índices de violência no estado terem crescido, as pessoas estão fazendo muito o uso da segurança. As pessoas estão buscando o serviço de última hora e não conseguem mais agendar", completa. >

Perfil do público

Até integrantes da majestade estão entre os clientes das empresas de segurança. Pelo quarto ano seguido, a FBA Segurança vai acompanhar um príncipe que vem curtir o Carnaval de Salvador. >

“Em situações desse tipo o nosso esquema muda totalmente. A gente não sabe quem vai estar com ele, então aumentamos o leque de seguranças. Mandamos dois homens para ficar na frente do camarote que ele vai estar, além de um para acompanhar”, explica Carlos Franca. Até 20 homens são utilizados para fazer a segurança de um único grupo. >

Mas Wellington Correia, do Grupo Weu, garante que o serviço não é só para a realeza. Empresários, influenciadores e bandas estão entre os clientes que contratam o serviço. Além da preocupação com roubos e furtos, os turistas têm receio de se perderem no principal circuito da folia, na Barra-Ondina. >

"Eles buscam um serviço diferenciado para atravessar a multidão pelos melhores caminhos. Não é só a segurança propriamente dita, mas eles querem alguém que possa acompanhá-los até o camarote ou trio sem problemas. O objetivo, muitas vezes, é chegar ao local de destino e voltar sem perrengue", afirma. >

Na prática, um grupo de cinco pessoas que queira contratar o serviço de guarda-costas paga, em média, R$ 1 mil por dia para ser levado até o ponto desejado no circuito. O serviço de segurança à disposição para a mesma quantidade de pessoas custa R$ 7,5 mil. >