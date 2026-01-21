Acesse sua conta
Claudia Leitte divulga agenda do Carnaval 2026 e pipoca no Campo Grande fica de fora

Cantora não realizará apresentação com trio sem cordas no Carnaval de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 20:46

Claudia Leitte tem agenda de shows agitada para o verão
Claudia Leitte tem agenda de shows agitada para o verão Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Claudia Leitte divulgou a agenda de shows e apresentações para o Carnaval 2026, e chamou atenção para a tradicional pipoca que acontece no circuito Osmar (Campo Grande) e que neste ano ficou de fora do calendário da artista.

A informação foi confirmada por Claudia Leitte em entrevista à imprensa. Apesar de não realizar a apresentação sem cordas, a cantora tem uma rotina intensa de verão com várias apresentações, principalmente privadas, como em camarotes.

Com o tema do Carnaval 2026, “A Feira de Especiarias”, Claudia Leitte se apresenta nos tradicionais blocos Blow Out e Largadinho, além dos camarotes Brahma e Club.

Confira lista completa:

6 de fevereiro (sexta-feira)

Pré-Carnaval de São Luís (MA)

7 de fevereiro (sábado)

Bloco Banda Bicha - Guarulhos (SP)

8 de fevereiro (domingo)

Olinda Beer - Recife (PE)

12 de fevereiro (quinta-feira)

Carnaval de Cajazeiras (PB)

13 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Blow Out - Salvador (BA)

14 de fevereiro (Sábado)

Carnaval de São Luís (MA)

Camarote Brahma - Salvador (BA)

15 de fevereiro (domingo)

Bloco Largadinho - Salvador (BA)

Camarote Club - Salvador (BA)

16 de fevereiro (segunda-feira)

Oba Festival - Votuporanga (SP)

17 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco Largadinho - Salvador (BA)

Agenda de verão de Claudia Leitte
Agenda de verão de Claudia Leitte Crédito: Reprodução | Instagram

