MAIOR PÚBLICO

Com o sucesso de público no Campo Grande, há ainda a necessidade de um novo circuito do Carnaval?

Veja o que diz o prefeito Bruno Reis

Bruno Wendel

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 18:30

Daniela Mercury abrilhantou a abertura oficial do Carnaval no Campo Grande Crédito: Celia Santos

Entra Carnaval e sai Carnaval, e todo ano a pergunta é a mesma: “Qual o destino do Carnaval do Centro? Vai acabar?”. Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (28), o prefeito Bruno Reis fez o balanço do primeiro dia da festa.>

“Não tenha dúvida de que este debate de um novo circuito terá que ocorrer. Mas, hoje, com o retorno da força do Carnaval do Centro, vai diminuindo essa necessidade. Ontem, havia espaço nos dois circuitos, para quem queria se divertir. Então, não se justifica, se tem dois atendendo muito bem”, declara Bruno Reis. Segundo ele, o primeiro dia de Carnaval no Campo Grande superou a quantidade de foliões do circuito Barra-Ondina depois de 20 anos. >

O prefeito lembra os motivos que levaram ao questionamento da criação de um novo circuito, que seria na região da Boca do Rio. >

“Por que surgiu este debate? Porque o circuito Barra-Ondina estava superlotado. Era difícil chegar, era difícil sair, pessoas tinham dificuldade para ir aos banheiros, porque não havia espaço para colocar os equipamentos, a quantidade de unidades de saúde, num determinado momento, não conseguia atender à demanda, porque havia uma grande concentração de foliões. No ano passado, pela primeira vez, tivemos que fechar os pórticos diante da superlotação. A partir do momento que a gente vem fortalecendo o Carnaval do Centro, e vamos ver o sábado agora, há uma grande expectativa”, declara o prefeito. >

Turismo >

A vice-prefeita e secretária municipal de Cultura e Turismo, Ana Paula Matos, ressaltou o aumento da ocupação hoteleira já no primeiro dia de Carnaval em relação ao mesmo período no passado. A alta foi de 6,7%. “E quando a gente olha os números, a gente vê que também aumentou a hospedagem na casa de parentes, além da lotação de apartamentos por temporada”, apontou. >

Ana Paula ainda revelou outros dados relevantes que consolidam a folia soteropolitana como a maior do país. “O Carnaval daqui é tão bom que, pela nossa pesquisa, quase 70% dos turistas já vieram mais de três vezes. Então, elas voltam”, concluiu.>