Confira a lista dos premiados com o Troféu Seriguela no Carnaval de Salvador

Entre visões espirituais e bloqueios no Instagram, mergulhamos no lado B da folia para mostrar sete momentos em que o bom senso cochilou nos últimos dias

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00

Márcio Victor chorou ao ver homenagem para Preta
Márcio Victor em frente ao Expresso 2222 Crédito: Reprodução

O médium do pagode

Márcio Victor, nosso “Gigante” da emoção, resolveu que o microfone do trio era pouco e ligou o canal mediúnico em plena Barra. Em frente ao Expresso 2222, o comandante do Psirico não apenas gritou - com aquela potência que deve ter feito as estruturas do Edifício Oceania tremerem - como jurou que viu Preta Gil descendo as escadas do camarote, sorrindo e brilhando exatamente como costumava fazer. A gente sabe que a saudade é imensa e que o tema “Para Sempre Preta” mexeu com o coração das pessoas, mas Márcio levou o conceito de “presença espiritual” a um nível que nem os 600 drones do show tecnológico conseguiram alcançar. Muita luz para Preta, que deve ter se divertido com a homenagem desse amigo tão “vibrante”!

Super Carla contra a razoabilidade

Carla Perez quis fazer a lúdica na sua despedida do bloco infantil com a fantasia de “Super Xuxa Contra o Baixo Astral”, mas o clima pesou quando ela decidiu subir nas costas de um segurança negro para falar com a criançada. A cena viralizou mais rápido que hit de verão e a internet não perdoou a simbologia de “Sinhá” em pleno 2026. A loira teve que correr para o Instagram para lançar aquele “errei, fui moleca” (em versão institucional), admitindo que a imagem foi dura e que reproduziu desigualdades históricas que jamais podem ser naturalizadas.

Ivete encontra influenciador que fingiu ser seu sobrinho para conseguir foto com cantor internacional
Ivete Sangalo Crédito: Wlb.Oficial/Divulgação

O “block” na Vampirona

Igor Kannário decidiu que 25 anos foi tempo demais para Ivete Sangalo notar sua existência e, quando a Veveta finalmente deu o “follow” no Instagram em plena sexta-feira de Carnaval, ele retribuiu com um belo bloqueio. “A única rainha na minha vida é minha mãe”, disparou o Pássaro, reclamando que a artista nunca o ajudou quando ele estava “pedindo socorro para sobreviver”. Sobrou até para a Prefeitura de Salvador, que brincou dizendo que também estava bloqueada pelo homem, mas que, felizmente, a amizade já voltou.

Cláudia Leitte chora ao fazer homenagem de agradecimento a família de Preta Gil
Cláudia Leitte  Crédito: Webert Belicio/AgNews

Alho neles, Yeshua!

Claudia Leitte decidiu que seu trio em 2026 seria uma homenagem às feiras populares, mas o que roubou a cena foram as tranças de alho bem grandes penduradas. A internet, que não dorme, logo sacou a "indireta": o alho seria para espantar a "Vampirinha", hit de Ivete Sangalo. Claudia negou, dizendo que eram apenas memórias da infância no bairro da Saúde. De todo modo, a loira seguia protegida pelo alho e pelo apoio de Carlinhos Brown, que mandou ela ignorar as críticas e falar de Deus em todo lugar.

Bandana e discórdia

O clima no circuito Dodô esquentou nesta segunda-feira (16) de Carnaval. O tradicional “tapete branco” dos Filhos de Gandhy resolveu que não ia deixar Bell Marques, o homem da bandana, supostamente atrasar o desfile. Um representante do afoxé, com o microfone na mão e a paz no bolso, mandou um “respeitem a gente” ao vivo, acusando o Bloco Camaleão de tentar dar “carteirada” e ignorar um acordo de horários. Palavras fortes foram usadas: “mais um ano sendo atrapalhados por Bell”. Já Bell, com jeito de quem não quer perder o juízo nem contratos, olhou para o cronômetro e rebateu: “Para ser mais preciso, são 15h53”, garantindo que é um dos mais pontuais da folia. Ele afirmou que teria que iniciar o desfile às 16h. Ou seja, disse que estava no horário.

Daniela Mercury encerra participação no Carnaval com sucessos da carreira na Avenida
Daniela Mercury  Crédito: Wilson Sabadin / Secom PMS

Rainha do “não me empurre”

Daniela Mercury abriu a folia botando o Judiciário para dançar ao conseguir uma liminar que garantia ao Bloco Crocodilo a primeira posição nos desfiles de domingo (15) e segunda (16) na Barra. O argumento? Antiguidade é posto, já que ela é pioneira no trajeto (porém Sarajane não concorda). Mas a alegria de abrir o circuito durou pouco: o Tribunal de Justiça derrubou a decisão, atendendo a outros blocos que não queriam ver sua logística virar confusão. Daniela não se deu por vencida e, na segunda-feira, simplesmente ultrapassou o de Márcio Victor (Psirico) no Circuito Dodô! Do alto do trio, ela mandou o recado: “O lugar era nosso, só estamos ocupando o que é de direito”.

Auxiliar de Carletto

Léo Santana resolveu que, além de comandar a multidão no circuito Barra-Ondina, ia dar uma de olheiro oficial da Seleção Brasileira. Ao avistar o técnico Carlo Ancelotti no Camarote Brahma, o Gigante não se conteve: parou o trio e mandou a real para o italiano: “Coloca o Neymar nessa Seleção Brasileira, pelo amor de Deus! É só um pedido de fã”. Vestido estrategicamente com as cores do Brasil, Léo aproveitou a “estreia” de Ancelotti na folia baiana para fazer o lobby, enquanto o treinador - que também ouviu de Bell Marques que o título da Copa de 2026 depende dele - respondeu apenas com um diplomático “obrigado pelo conselho”.

