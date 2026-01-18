Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026

Jovem de 27 anos é de Sussuarana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:57

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 Crédito: Divulgação / Fafá Araújo

A estudante de jornalismo Carol Xavier, de 27 anos, foi eleita a 45ª Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil. A escolha aconteceu durante a Noite da Beleza Negra, realizada entre a noite de sábado (17) e a madrugada deste domingo (18), na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador.

Carol já acumula outros títulos ligados aos concursos de beleza negra. Em 2014, foi eleita princesa Odara da Beleza Negra de Sussuarana e, posteriormente, também ocupou o posto de rainha Odara. Em 2020, foi escolhida Rainha Malê Debalê, reinado vivido durante o período da pandemia, quando utilizou as redes sociais para dar visibilidade a pautas relacionadas à comunidade negra e aos blocos afro.

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo
1 de 13
Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 por Divulgação / Fafá Araújo

Além disso, Carol já foi princesa do Ilê Aiyê, atua como professora de dança afro infantil, é jornalista e empreendedora. Ela é responsável pelo EmpoderamenTre, negócio voltado à amarração de turbantes. Carol também é mãe atípica de Luara, nome que significa “gloriosa alegria”.

A Noite da Beleza Negra deste ano teve como tema “Entre turbantes e cocares: o encontro de coroas”. A proposta homenageou a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, e destacou a população Tupinambá, historicamente silenciada.

Entre as autoridades presentes no evento estava a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes, que posou ao lado da nova Deusa do Ébano e das princesas do Ilê Aiyê, Sarah Moraes e Stephanie Ingrid.

As três primeiras colocadas receberam troféus criados especialmente para o concurso. As peças foram idealizadas pelo artista Aless Teixeira e representam “a grande mãe”, símbolo de quem sustenta a sociedade.

Leia mais

Imagem - Muito além da coroa: quem são as 15 finalistas da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Muito além da coroa: quem são as 15 finalistas da Deusa do Ébano do Ilê Aiyê

Imagem - Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Ilê Aiyê elege Deusa do Ébano neste sábado (17); confira atrações e valores

Mais recentes

Imagem - Camarote Ondina anuncia experiência premium all inclusive e gastronomia de luxo no Carnaval 2026

Camarote Ondina anuncia experiência premium all inclusive e gastronomia de luxo no Carnaval 2026
Imagem - Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador

Camarote Club anuncia atrações para o Carnaval de Salvador
Imagem - Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

Carnaval de Salvador 2026: Camarote Brahma inaugura loja oficial e mostra como serão os abadás deste ano

MAIS LIDAS

Imagem - Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado
01

Três apostas da Bahia faturam quase R$ 30 mil na Mega-Sena; confira resultado

Imagem - Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²
02

Como é a cobertura duplex de Faustão vendida por R$ 120 milhões com 20 vagas na garagem, sala de massagem e 1,4 mil m²

Imagem - Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica
03

Que horas pode passar no sinal vermelho sem tomar multa em Salvador? Transalvador explica

Imagem - Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil
04

Gigante da moda presente em mais de 60 países abre primeira unidade no Brasil