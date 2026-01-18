BLOCO AFRO

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026

Jovem de 27 anos é de Sussuarana

Esther Morais

Publicado em 18 de janeiro de 2026 às 09:57

Conheça a nova Deusa do Ébano do Ilê Aiyê em 2026 Crédito: Divulgação / Fafá Araújo

A estudante de jornalismo Carol Xavier, de 27 anos, foi eleita a 45ª Deusa do Ébano do Ilê Aiyê, primeiro bloco afro do Brasil. A escolha aconteceu durante a Noite da Beleza Negra, realizada entre a noite de sábado (17) e a madrugada deste domingo (18), na Senzala do Barro Preto, no Curuzu, em Salvador.

Carol já acumula outros títulos ligados aos concursos de beleza negra. Em 2014, foi eleita princesa Odara da Beleza Negra de Sussuarana e, posteriormente, também ocupou o posto de rainha Odara. Em 2020, foi escolhida Rainha Malê Debalê, reinado vivido durante o período da pandemia, quando utilizou as redes sociais para dar visibilidade a pautas relacionadas à comunidade negra e aos blocos afro.

Além disso, Carol já foi princesa do Ilê Aiyê, atua como professora de dança afro infantil, é jornalista e empreendedora. Ela é responsável pelo EmpoderamenTre, negócio voltado à amarração de turbantes. Carol também é mãe atípica de Luara, nome que significa “gloriosa alegria”.

A Noite da Beleza Negra deste ano teve como tema “Entre turbantes e cocares: o encontro de coroas”. A proposta homenageou a cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, e destacou a população Tupinambá, historicamente silenciada.

Entre as autoridades presentes no evento estava a ministra da Cultura e cantora Margareth Menezes, que posou ao lado da nova Deusa do Ébano e das princesas do Ilê Aiyê, Sarah Moraes e Stephanie Ingrid.