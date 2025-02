VAI DE QUÊ?

De mototáxi, buzu, táxi ou carro por app: veja como chegar e sair da folia em Salvador

Transalvador definiu pontos específicos para o embarque e desembarque de quem vai acessar os circuitos

A abertura oficial do carnaval, marca o início da maior festa de rua em Salvador, nesta quinta-feira (27). Durante seis dias, milhares de foliões irão para as ruas da capital baiana curtir as atrações em palcos, blocos e trios. Nas regiões onde a festa tradicionalmente é realizada, o acesso será limitado para o tráfego de veículos, com pontos específicos para o embarque e desembarque de quem vai acessar os circuitos. >