Depois de pregar o apocalipse, Baby do Brasil está de volta ao Carnaval de Salvador

ARREBATAMENTO

Depois de pregar o apocalipse, Baby do Brasil está de volta ao Carnaval de Salvador

Cantora fará shows surpresas em trios durante a folia

Após viralizar ao falar sobre a aproximação do apocalipse durante um show de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador, em 2024, a cantora Baby do Brasil está de volta. A artista foi flagrada no Aeroporto Internacional de Salvador na madrugada desta sexta-feira (28) e fará apresentações individuais e shows surpresas nos trios de outros cantores durante a folia. >