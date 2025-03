SE BEBER, NÃO DIRIJA

Detran intensifica blitz de lei seca durante Carnaval de Salvador

Mais de mil motoristas fizeram o teste do bafômetro nos principais circuitos da festa

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 10:12

Detran-BA intensifica blitz de lei seca durante Carnaval de Salvador Crédito: Amanda Ercília/GOVBA

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) da Bahia intensificou o monitoramento do consumo de bebida alcoólica no trânsito durante o Carnaval de Salvador. Desde a última quinta-feira (27), 1.176 motoristas fizeram o teste do bafômetro nos principais circuitos da festa e nos bairros de entorno. Instalada em pontos estratégicos da cidade, a operação já abordou 1.506 condutores.>

Um dos pontos de fiscalização fica no bairro de Amaralina, um dos acessos ao circuito Barra-Ondina. O coordenador executivo de trânsito do Detran, tenente-coronel Orlando Rodrigues, explica como evitar multas. “O problema é beber e dirigir. Queremos, principalmente, coibir essa prática. Nós trabalhamos durante todo o verão, intensificando essa operação, em prol do cidadão, para que ele possa brincar, se divertir, sem se envolver em acidentes de trânsito", afirma. >

"No Carnaval, o trabalho é ainda maior, porque a cidade está lotada de turistas e a intenção da operação é reduzir, justamente, os sinistros”, acrescenta. >

Durante a abordagem são solicitados os documentos do condutor e do veículo e realizado o teste de alcoolemia. A multa para quem acusar consumo de álcool é de R$2.934,70, além da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do motorista por um ano.>

Para o folião Rodrigo Macedo, de 35 anos, as blitze são fundamentais para a redução de acidentes. “Até mesmo para averiguar as condições do carro, mas, principalmente, para evitar acidentes de trânsito por irresponsabilidade com bebida”, avaliou.>

O Detran-BA tem realizado blitz frequentes, em conjunto com a Polícia Militar da Bahia (PMBA), para frear o consumo de álcool no trânsito desde o início do verão, quando a cidade passou a receber um fluxo maior de pessoas. Segundo o tenente-coronel Orlando Rodrigues, ações educativas nos circuitos carnavalescos também estão sendo realizadas.>