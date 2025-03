DENTRO DO CIRCUITO

Quatro foliões são feridos após disparo de tiro no Carnaval de Salvador; sargento é suspeito

Ocorrência foi registrada no Circuito Osmar (Campo Grande)

Esther Morais

Publicado em 4 de março de 2025 às 07:32

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Crédito: Google Street View

Quatro pessoas ficaram feridas após um disparo de arma de fogo dentro do circuito Osmar (Campo Grande), no Carnaval de Salvador, na noite de segunda-feira (3). As vítimas são três mulheres e um homem. Eles foram atingidos em meio a uma briga durante a passagem de um bloco. >

Segundo a TV Bahia, as mulheres já receberam alta e o homem está internado em estado estável no Hospital Geral do Estado (HGE), com ferimento no glúteo e rosto, além de ter sofrido uma fratura.>

O autor do disparo é um sargento aposentado, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia. Ele apresentava sinais de embriaguez e teria atirado apenas uma vez em direção ao chão. O homem foi preso na madrugada desta terça-feira (4) no bairro do Tororó, que é próximo à região do crime, e um revólver foi apreendido com ele.>

A principal suspeita é de que a bala não tenha acertado ninguém diretamente, mas a munição partiu e os estilhaços feriram os foliões. Um relatório vai confirmar a linha de investigação. Câmeras de segurança, filmagens de foliões e depoimentos também auxiliarão no caso, que está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). >