FOLIA

É hoje! BaianaSystem recebe Anitta em trio na abertura do Carnaval

Além de Anitta, a BaianaSystem confirmou outros convidados especiais para subir no Navio Pirata

O grupo BaianaSystem e a cantora Anitta vão levar energia e ritmo para o Carnaval de Salvador em 2025, com uma música recém-lançada em parceria. A dupla se apresentará juntos na abertura oficial da festa, nesta quinta-feira (27), no circuito Osmar (Campo Grande). A saída do trio está prevista para às 18h15. >