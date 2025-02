SHOWS

Folia no Mercado leva atrações gratuitas para o carnaval do Subúrbio

Evento começa hoje (27) e segue até segunda-feira

Acontece a partir de hoje (27) o Folia no Mercado, evento que levará, até a segunda-feira de Carnaval, mais de 40 atrações, desde as tradicionais fanfarras e o arrocha baiano até a celebração dos 40 anos do Axé. As apresentações começam sempre às 10h, no palco montado na praça de alimentação do Mercado de Paripe, e são gratuitas. A programação completa está disponível no Instagram @zonaglobaleventos. >