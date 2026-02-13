TIROTEIO

Folião diz que voltava para casa quando foi baleado no circuito Campo Grande

Homem afirma que não participava da briga e foi atingido por disparo ao deixar a festa

Esther Morais

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 13:17

Movimentação no dia seguinte ao crime Crédito: Bruno Wendel/CORREIO

O folião baleado na noite de quinta-feira (12), no circuito Campo Grande, em Salvador, afirmou em depoimento à polícia que não estava envolvido na briga que antecedeu os disparos e que foi atingido quando já deixava o circuito para voltar para casa. As informações são da TV Bahia.

O caso ocorreu nas imediações do Forte de São Pedro. Durante a passagem de um bloco, houve uma briga generalizada e, em meio ao tumulto, um homem ainda não identificado efetuou disparos contra a multidão.

A vítima, de 31 anos, foi atingida por um tiro na perna esquerda. Ele recebeu atendimento de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde segue em estado estável.

Testemunhas relataram que o autor dos disparos teria efetuado cerca de quatro tiros após uma confusão envolvendo um grupo de pessoas. Ambulantes que trabalhavam na região afirmaram que o atirador teria tentado atingir um homem com quem discutia, mas acabou acertando outra pessoa.