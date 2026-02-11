FAMOSOS

Grávida de seis meses, Lore Improta revela estratégia para desfilar na Sapucaí e garante: 'Planejei tudo'

Musa da Viradouro, dançarina espera o segundo filho com Léo Santana

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06:54

Lore Improta está grávida do segundo filho com Léo Santana; o casal já é pai de Liz Crédito: Reprodução/Instagram

Lore Improta está prestes a atravessar a Marquês de Sapucaí com um brilho diferente neste Carnaval. Grávida de seis meses de um menino, seu segundo filho com Léo Santana, a musa da Viradouro revelou que a gestação foi cuidadosamente planejada para que pudesse desfilar sem abrir mão da segurança e da saúde.

“Planejei tudo. Eu olhava para o Leo e falava, 'hoje é o dia, amor, vamos nessa'. Ele falava: 'que negócio chato assim programado (risos)'. Mas tinha que ser assim porque se passasse de mês, eu não ia poder engravidar mais por causa do Carnaval. A gente tinha uma data de limite (para engravidar)", disse, em conversa com a revista Quem.

Segundo Lore, os três primeiros meses exigiram ainda mais cautela. "Minha médica não queria que eu estivesse durante os três primeiros meses no Carnaval. Independentemente do meu trabalho, também tinha uma questão com a agenda do Léo. Deus me livre, mas se tivesse acontecido alguma coisa nesses primeiros meses e eu precisasse ficar em repouso, ia abalar muito a carreira dele. Ele não ia conseguir fazer a agenda de shows tão tranquilo. Então, tudo foi planejado pensando na nossa Copa do Mundo, que é o Carnaval".

A preparação para o desfile também mudou. Diferentemente de anos anteriores, ela reduziu o ritmo e passou a monitorar de perto os sinais do próprio corpo. "Não tenho uma preparação como antes. A gente diminui a carga do treino. Quando estou sambando, uso um anel para medir os meus batimentos cardíacos e não ultrapassar os limites. Eu me hidrato muito mais também. Antes, nos ensaios, eu só sambava, sambava e sambava e não bebia água. Os ensaios eram como um treino para o desfile. Agora paro, vou ao banheiro".

Vivendo uma gestação mais tranquila do que a da primeira filha, Liz, hoje com 4 anos, Lore afirma que segue todas as orientações médicas. Ainda assim, lida com críticas nas redes sociais.

"Quando a gente está grávida, a gente já carrega uma culpa, antes mesmo da criança nascer. Passei a gravidez da Liz durante a pandemia. Então, não saía de casa, não dançava, não treinava e não fazia basicamente um terço do que eu posso fazer hoje. Então, eu tenho os meus medos também, que me colocam neste lugar da fragilidade, 'será que eu posso fazer isso?'. Tem muitas pessoas que se preocupam, mas tem gente que deseja o mal e fala 'vai perder o bebê assim'. Leio umas coisas muito pesadas", lamentou Lore, que garantiu sempre seguir as orientações da equipe médica que a acompanha.

Ela reforça que mantém acompanhamento constante. "Eu tenho uma rede de médicos e profissionais que cuidam de mim e me garante que dançar é benéfico para o bebê e para mim, já que estou com saúde, não estou enjoando, estou com o colo do útero bom e com nenhuma deficiência de vitaminas. Mesmo assim, estamos sempre fazendo ultrassom. Qualquer probleminha, vou parar. Mas enquanto as médicas liberarem, vou indo. Elas sabem o que é bom para a gente. Elas me liberaram para treinar com um mês de gestação. Eu treinava com medo, abaixei todas as minhas cargas, mesmo elas falando que dava para treinar", finalizou.