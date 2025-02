REI DA FOLIA?

Nove shows em seis dias, e blocos esgotados: como será o Carnaval de Bell Marques

Cantor tocará por mais de 40 horas na semana de festa

Maysa Polcri

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 13:10

Bell Marques puxa o Camaleão no Carnaval Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Os anos passam, as pessoas envelhecem, mas uma constante permanece no Carnaval de Salvador: Bell Marques continua sendo um dos cantores mais queridos da folia. Aos 72 anos, o baiano vai se apresentar em todos os dias da festa, que acontece entre os dias 17 de fevereiro e 4 de março. Além dos seis dias de bloco, Bell comandará três shows em camarotes. >

A maratona começa no circuito Barra-Ondina, nesta quinta-feira (27), com o projeto mais novo do artista: o Bloco da Quinta. O lançamento ocorreu em 2023, marcando o primeiro Carnaval pós-pandemia. Os abadás estão esgotados. >

Na sexta-feira (28) e no sábado (1º), Bell Marques desfila com o Bloco Vumbora, criado no início da sua carreira solo, em 2014. Já o tradicional Camaleão, com mais de 40 anos de história, sai comandado pelo artista no domingo (esgotado), na segunda (domingo) e na terça.>

Os fãs de Bell ainda poderão acompanhar o artista no Camarote Club (domingo), Camarote Villa (segunda) e Camarote Brahma (terça). Serão, ao todo, nove shows em seis dias.>

"Sem dúvida, é uma época do ano especial para mim enquanto baiano e enquanto artista conectado ao Carnaval. Cantar em casa, nas ruas da minha cidade, sempre teve e sempre terá uma energia única. Fico muito feliz de seguir fazendo o que mais amo, meu trabalho e o que me move", celebrou o artista, que não descansa depois da folia.>

No dia 6 de março, após a Quarta-feira de Cinzas, Bell comanda o Carnaporto, em Porto Seguro, antes de seguir, no dia 7, para o Rio de Janeiro, no Camarote Allegria, durante o Desfile das Campeãs.>