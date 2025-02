FOLIA CINÉFILA

Pelourinho terá um show especial e transmissão do Oscar no domingo de Carnaval

Brasileiros vão torcer por "Ainda Estou Aqui" e Fernanda Torres

Além do Carnaval, outro evento vai atrair a atenção dos foliões esse ano. A cerimônia do Oscar 2025, marcada para o próximo domingo (2), em Los Angeles, ganhará uma transmissão especial na folia de Salvador. A honraria se justifica pela histórica indicação do filme brasileiro “Ainda Estou Aqui” em três categorias.>

O governador Jerônimo Rodrigues fez o anúncio durante seu podcast semanal. Ele adiantou que, além da transmissão, haverá um show surpresa no Largo do Pelourinho. “Vamos transmitir e teremos um show especial. Um telão será instalado. Aguardem, pois em breve divulgaremos mais detalhes. É uma surpresa”, afirmou.>

A Secretaria de Cultura da Bahia também compartilhou informações nas redes sociais: “Hollywood, não! PELOURINHO! ?? Anote aí: neste domingo de Carnaval (02/03), o Largo do Pelourinho será o palco do #Oscar2025! A festa e a torcida pelo cinema brasileiro se encontrarão em uma celebração única durante o nosso #CarnavalDoPelô! Vamos torcer juntos pelo Brasil, pela atriz Fernanda Torres e vibrar nessa noite mágica em que o cinema e o Carnaval da Bahia se unem rumo à vitória!, diz o post. >

A prefeitura de Salvador também estuda fazer a transmissão em algum ponto da festa. "Em relação à transmissão do Oscar, nossa equipe deve estar fechando as contas para me trazer qual investimento e quais ações que a prefeitura precisa realizar, inclusive infraestrutura para montar. Mas se for algo viável e possível, tenho toda disposição para poder proporcionar esse momento à cidade", afirmou o prefeito Bruno Reis. >