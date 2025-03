VÍDEO

Repórter da Globo tem celular furtado por foliões ao vivo no Rio

Grupo chegou e usou espuma nos olhos para desnortear o jornalista

O repórter Josué Amador, 37, da Inter TV RJ, afiliada da Globo, foi vítima de um crime durante a cobertura do Carnaval carioca na noite desta sexta-feira (28). Enquanto transmitia ao vivo informações sobre o movimento em direção à região dos Lagos e à região serrana do Rio, ele foi atacado com spray de espuma e teve o celular furtado. >

"Comecei a gritar e perguntei diversas vezes quem tinha pegado o aparelho. A esperança era de que alguém do grupo fosse do bem e me devolvesse o celular. Mas não foi isso o que aconteceu", relatou Amador em entrevista ao Uol.>

A transmissão ao vivo foi interrompida, e a âncora do jornal criticou a atitude dos jovens, classificando-a como "inadmissível". No entanto, seguranças da escola de samba União de Maricá conseguiram recuperar o telefone do repórter. Amador destacou o apoio que recebeu no local: "Uma colega jornalista chamou os seguranças e recebi apoio de pessoas presentes. Eles me deram água e me acalmaram. No fim, deu tudo certo.">