SEM ROLÉ ALEATÓRIO

Ronaldinho Gaúcho não vai participar do próprio bloco no Carnaval de Salvador: 'Recuperar as energias'

Ex-jogador será desfalque do Bloco do Bruxo por 'intenso esforço'; outros ex-atletas são esperados no trio, que terá o Pagode das Antigas

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de março de 2025 às 15:18

Ronaldinho Gaúcho não estará no Bloco Broder Loopi do Bruxo Crédito: Reprodução

O Carnaval de Salvador terá uma ausência importante. O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho não vai mais participar do Bloco Broder Loopi do Bruxo, que sairá no circuito Dodô (Barra-Ondina) nesta segunda-feira (3). Ele era um dos comandantes do trio elétrico, mas será desfalque da folia "para recuperar as energias".>

"Após mais de seis horas de desfile, levando alegria e energia contagiante ao circuito, Ronaldinho Gaúcho demonstrou todo seu carisma e paixão pela folia baiana, mas, devido ao intenso esforço, precisou se afastar momentaneamente para recuperar as energias", diz a nota oficial do Broder Loopi.>

Nesta segunda-feira (3), o trio elétrico será comandado pelo Pagode das Antigas, um projeto com participação de Alisson Max, Chininha, Lu Costa e Bambam. Para suprir a ausência de Ronaldinho Gaúcho, o bloco terá as presenças de outros ex-jogadores: Edílson Capetinha, André Santos, Xandy, Júnior Penta e Gabriel Freitas.>

O projeto Correio Folia é uma realização do jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.>

Veja a nota oficial:>

O Bloco Broder do Bruxo protagonizou um dos momentos mais emblemáticos do Carnaval de Salvador. Após mais de seis horas de desfile, levando alegria e energia contagiante ao circuito, Ronaldinho Gaúcho demonstrou todo seu carisma e paixão pela folia baiana, mas, devido ao intenso esforço, precisou se afastar momentaneamente para recuperar as energias.>

Mostrando que o espírito do futebol e da festa andam juntos, o Bruxo passou o comando do bloco para um time de craques que brilharam dentro e fora dos gramados. Edílson Capetinha, André Santos, Xandy, Júnior Penta e Gabriel Freitas assumirão a missão e vão garantir que a animação continue a todo vapor, mantendo o bloco em alta e levando os foliões ao delírio.>