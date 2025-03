APROVEITOU

Solteira, Andressa Urach beija moreno misterioso em Salvador; veja

Influenciadora de conteúdo adulto curtiu noite de Carnaval em camarote

Andressa Urach está aproveitando bastante o Carnaval na capital baiana. Oficialmente solteira, a influenciadora de conteúdo adulto foi fotografada trocando beijos com um moreno misterioso no Camarote Salvador, na madrugada desta segunda-feira (3).>

Foi a segunda noite seguida que a modelo circulou pelo espaço. Ela também esteve na folia na noite de sábado (1º) , acompanhada do filho mais velho, Arthur Urach, e da nora Gabi Ayala. "É uma energia contagiante. Chegamos curtindo a pipoca na rua, de tão gostoso que estava. Eu me senti muito segura", elogiou, em entrevista ao UOL.>

Andressa anunciou o fim de seu namoro-relâmpago com o também ator pornô Cassiano França em dezembro. O término aconteceu apenas oito dias depois do casal assumir o romance, que contou com aliança de compromisso e até tatuagens com apenas um dia de relacionamento. "O namoro mais intenso e rápido que já vivi! Mas sou intensa. Sabia que não ia durar, mas mesmo assim, eu vivi", escreveu Urach nas redes sociais.>