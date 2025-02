FAMOSOS

Andressa Urach oculta tatuagem que fez para o ex-namorado Cassiano: 'Cassi Outro'

“Vamos em frente”, escreveu ela, demonstrando otimismo

Carol Neves

Publicado em 23 de fevereiro de 2025 às 13:42

Andressa Urach alterou tatuagem Crédito: Reprodução

Andressa Urach usou suas redes sociais para revelar as mudanças em sua polêmica tatuagem dedicada ao ex-namorado, Cassiano França. A influenciadora decidiu alterar o desenho após o término do relacionamento e a divulgação de vídeos íntimos de Cassiano com Luiza Ambiel, o que gerou desconforto em Urach. “Essas velhas, todas pegam os meus ex… Querem vender porn* e pegam os meus ex”, declarou ela, em tom de crítica. >

Nos Stories do Instagram, Andressa mostrou a nova versão da tatuagem. Ela acrescentou um “X” sobre o nome de Cassiano e, ao lado, escreveu a palavra “Outro”, acompanhada de um coração. “Vamos em frente”, escreveu ela, demonstrando otimismo. >

Na legenda da publicação, Urach refletiu sobre o amor e os ciclos da vida: “Mamãe é uma eterna apaixonada! Costumo dizer que o amor seja eterno em quanto dure e que dure para sempre… ciclos começam e ciclos se encerram e tá tudo bem!!!”. Ela ainda completou: “Essa tatuagem significa: que venha os próximos amores. Mamãe nunca vai desistir de amor, porque meu coração transborda amor”.>

Relacionamento curto>

Andressa e Cassiano se conheceram em dezembro, durante a gravação de um conteúdo adulto, e começaram a namorar poucos dias depois. Para celebrar o primeiro dia de relacionamento, o casal tomou uma atitude inusitada: Andressa tatuou o nome de Cassiano no braço, enquanto ele tatuou o sobrenome “Urach” no mesmo local. “Um dia de namoro. Mamãe apaixonou”, brincou ela na época, demonstrando a intensidade do romance.>

Nos dois meses seguintes, o casal viveu um relacionamento intenso. Além das tatuagens, decidiram morar juntos e chegaram a se declarar “casados”. No entanto, em fevereiro, anunciaram o fim do namoro. Andressa desabafou sobre a decisão: “Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas no nosso trabalho é muito difícil ter um relacionamento”. Ela ainda acrescentou: “Fica nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo vida! Sucesso na tua carreira. Foi muito bom enquanto durou!”.>

Cassiano também mudou a tatuagem>

Na noite de quinta-feira (20), Cassiano compartilhou que também decidiu cobrir a tatuagem que homenageava Andressa. Em um vídeo publicado no Instagram, ele mostrou o novo desenho: uma arma tatuada sobre o sobrenome “Urach”. Ao ver a publicação, Andressa não se conteve e comentou: “Então… Você apontou a arma pra você mesmo… Não é mesmo? É só nós sabemos… Você nunca vai me esquecer. Pode apagar a tatuagem, mas eu marquei teu coração… As outras vão ser só o teu lanche e nós sabemos. Elas até podem pedir pra tatuar o nome delas, eu nunca pedi… Você fez porque quis e eu também… Sucesso! Você merece! Conheço teu coração… Não deu certo, vamos em frente… Vou amar você sempre e você também vai! E nós sabemos”.>