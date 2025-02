DEU RUIM

Andressa Urach convida funkeiro para vídeo erótico e leva fora: 'Não vou gravar nada não'

Homem ficou surpreso com o convite totalmente 'do nada'

Pelo direct do Instagram, ela questionou se ele queria gravar um conteúdo com ela. "Oi, quer gravar comigo?", disse a famosa, que faz vídeos eróticos.>

O artista reagiu com surpresa e publicou uma foto do próprio rosto, com olhar espantado. Em seguida, recusou o convite ao receber uma pergunta na caixinha de pergunta se estaria disposto participar do conteúdo +18. "Não vou gravar nada não, mano. Não quero gravar com ela não. Ela é braba lá nos vídeos dela e tal, mas eu não faço esse tipo de conteúdo não, minha família. Eu sou muito também para essas paradas. Se eu gravar esse bagulho, minha mãe me mata", disse.>