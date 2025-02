ENTENDA A CONFUSÃO

Cristã +18 que recusou desfile com enredo para Exu dobra tarja preta e se separa

Inconformada com polêmica, ela afirmou que se o Salgueiro ganhar o Carnaval deste ano, o mérito é dela

Ela conta que aumentou a dosagem de um remédio psiquiátrico, que seu trisal chego ao fim e que tem sofrido ameaças. “De 20 mg de um medicamento psiquiátrico, passei a tomar 40 mg. Ainda estou casada com meu marido, só que a menina que vivia no trisal com a gente pediu a separação porque não aguentou a pressão dos ataques. Estavam mandando muitas mensagens para ela [com ameaças e incitação à violência], então ela resolveu se afastar. [...] Até eu me abalei. Antes andava sozinha, hoje não ando mais, só na companhia do meu marido”, disse em entrevista ao Terra.>