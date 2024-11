AUTOS

Bahia tem 4 picapes entre os 10 modelos mais vendidos em outubro

Emplacamentos no estado foram 11,94% maiores que em setembro e 35,66% superior o de outubro de 2023

Antônio Meira Jr.

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 09:37

A Toyota Hilux ficou na segunda posição em licenciamentos na Bahia Crédito: Divulgação

No estado, foram emplacados 8.521 automóveis e comerciais leves em outubro. É um volume 11,94% superior ao resultado de setembro e 35,66% maior que o de outubro do ano passado. Entre os veículos, a Fiat Strada dominou mais uma vez com 749 unidades licenciadas no último mês. Na segunda posição, outra picape, a Toyota Hilux com 416 emplacamentos, e, em terceiro lugar, o Hyundai Creta com 366 unidades.

Na sequência, Fiat Toro (326), em quarto, e VW Polo (262), em quinto. Da sexta à décima posição ficaram: Ford Ranger (258), Nissan Kicks (256), Toyota Corolla Cross (249), Chevrolet Tracker (246) e Chevrolet Onix (225).

100 MIL NOVAS MOTOS NA BAHIA



Nos dez primeiros meses do ano 101.456 motocicletas zero-quilômetro foram emplacadas na Bahia. Esse volume é 15,29% superior ao obtido entre janeiro e outubro do ano passado. Apenas no último mês, 11.101 novas motos estão circulando pelo estado.

OUTUBRO: MELHOR MÊS DO ANO NO PAÍS



Com 23 dias úteis, outubro foi o melhor mês do ano na comercialização de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro. No total, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 249.896 unidades, volume 12,22% superior a setembro e 20,90% maior que o obtido em outubro de 2023. “A oferta de crédito continua impulsionando os automóveis e comerciais leves, com taxa de aprovação das propostas em 75%”, analisa Andreta Jr., presidente da Fenabrave.

BRASIL: DIVISÃO POR FABRICANTE

A Fiat liderou mais um mês e foi responsável por 20,79% dos emplacamentos, o que corresponde a 51.995 unidades. A Volkswagen (16,84%) segue na segunda posição e a Chevrolet (11,70%), na terceira. Em relação ao último mês, a Hyundai (9,27%) ficou em quarto lugar e ultrapassou a Toyota (8,22%), quinta colocada. Do sexto ao décimo lugar ficaram: Renault (5,17%), Jeep (4,83%), Honda (3,98%), Nissan (3,35%) e BYD (2,96%).

MODELOS MAIS EMPLACADOS

O Volkswagen Polo foi o modelo mais emplacado no mercado nacional no último mês. O hatch somou 14.969 licenciamentos, 328 a mais que a Fiat Strada (14.641) que ficou na segunda posição. Na sequência, dois hatches: Hyundai HB20 (10.795), em terceiro, e Fiat Argo (9.312), em quarto. Da quinta à décima posição ficaram: VW T-Cross (9.176), Chevrolet Onix (8.868), Hyundai Creta (7.761), Chevrolet Tracker (6.841), Nissan Kicks (6.610) e Fiat Mobi (6.504).

AUDI Q6 E-TRON: UM ELÉTRICO BEM AJUSTADO



A Audi segue ampliando seu portfólio de elétricos no Brasil e apresentou oficialmente o Q6 e-tron. Com desenho arrojado, que tem como destaque a dianteira verticalizada, que culmina com faróis Full LED Matrix, que se adaptam automaticamente à luminosidade.

No interior, esse modelo inaugura no país um novo projeto de cabine, que tem entre as atrações três telas. O quadro de instrumentos tem 11,9 polegadas, o multimídia de 14,5 pol e uma terceira tela de 10,9 pol é dedicada ao passageiro da frente. Os comandos dos faróis ficam na porta do condutor, próximo ao comando dos vidros.

O crossover é equipado com dois motores elétricos que entregam 387 cv e 54,5 kgfm. Além de andar muito bem, ele é equipado com amortecedores dotados de válvula variável, minimizando a rolagem da carroceria e melhorando a aderência em curvas. A opção Performance custa R$ 559.990 e a Performance Black, com detalhes escurecidos e equipamentos extras, custa R$ 40 mil a mais. Este mês, ambas estão com preço de pré-venda e custam R$ 30 mil a menos.

Com 411 quilômetros de autonomia, o Audi Q6 e-tron acelera de zero a 100 km/h em 5,9 segundos Crédito: Divulgação

PLATAFORMA ATUALIZADA

O Q6 e-tron estreia uma plataforma chamada Premium Platform Electric, desenvolvida para carros premium do Grupo Volkswagen, onde estão inseridas a Audi e a Porsche. Um dos seus destaques é a arquitetura de 800 volts que permite recarga mais veloz para os veículos.

No caso do Q6 e-tron, a bateria tem capacidade para 100 kWh, que oferece 411 quilômetros de autonomia (conforme aferição do Inmetro). Ela pode ser recarregada de 10% para 80% em menos de 22 minutos — são cerca de 96 quilômetros de autonomia a cada quatro minutos no carregador rápido.

Um dos destaques na cabine é a tela dedicada para o passageiro da frente Crédito: Divulgação

CARREGADOR GRATUITO: TENHA EMPATIA

Carregadores gratuitos em shoppings e supermercados, por exemplo, são para clientes que estão realizando compras ou serviços nesses locais. Deixar um veículo carregando lá e ir para outro lugar é deselegante com outros usuários e ingrato com quem oferece o serviço.

RAMPAGE TROCA DE MOTOR

A Rampage estreou nas concessionárias em agosto do ano passado, porém, após pouco mais de um ano, a Ram anunciou que está substituindo o motor diesel. No lugar do propulsor 2 litros, que rende 170 cv de potência e entrega 38,8 kgfm de torque, a picape tem agora um 2.2 litros sob o capô. Também turbinado, desenvolve 200 cv de potência e 45,9 kgfm de torque. A transmissão automática de nove velocidades foi recalibrada e a tração continua sendo 4x4.

O preço inicial é R$ 259.990, cobrado pela versão Rebel. A propulsão a gasolina continua sendo oferecida na Rampage e outros modelos da Stellantis, como Jeep Commander e Fiat Toro, ambos com a mesma base da Rampage, ainda são equipados com o 2 litros a diesel.