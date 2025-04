AUTOS

Ford oferece curso gratuito de software em Salvador; veja como se inscrever

Curso de programação ensina como fazer a parte visual de um site ou aplicativo

A Ford abriu as inscrições para a terceira turma do Ford <Enter> na Bahia. O curso gratuito de programação prepara pessoas em situação de vulnerabilidade social para o mercado de trabalho na área de tecnologia, que oferece grandes oportunidades de crescimento profissional. >

Nesta nova fase, o programa oferece 90 vagas, devendo somar 300 até o final do ano. Para participar, é preciso ter 16 anos ou mais, ensino médio em curso (a partir do 2º ano) ou completo e renda familiar de até quatro salários mínimos (R$ 6.072). >

Os alunos selecionados poderão participar das aulas presenciais em duas unidades do SENAI: no CIMATEC Orlando Gomes, no bairro de Piatã, ou no CIMATEC Digital e Criativo, no Pelourinho.>