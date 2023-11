Iveco Daily ganha transmissão automática e pode ser dirigido com carteira B

O Daily Hi-Matic é o primeiro comercial leve com câmbio automático produzido no Brasil. Crédito: Divulgação

No mercado global desde 1978, o Daily é produzido no Brasil há 23 anos. Porém, pela primeira vez, o utilitário da Iveco será comercializado no país com um item que tem crescido no desejo dos motoristas, a transmissão automática. Já consagrado no mercado Europeu e na Argentina, o Daily Hi-Matic começou ser produzido na planta da empresa em Sete Lagoas, MG. De acordo com o fabricante, foram dois anos de desenvolvimento e mais de 500 mil quilômetros rodados, sendo 80% em trechos urbanos e 20% em rodoviário.

A cabine tem conforto e tecnologias de automóveis. Crédito: Divulgação

O veículo, que será comercializado inicialmente na versão de 3,5 toneladas de PBT, é equipado com o com motor FPT F1C VGT, que entrega 180 cv de potência e 43,8 kgfm de torque. A transmissão é a ZF-8HP de oito velocidades, um equipamento robusto no qual as marchas são trocadas a cada 2 milésimos de segundos. Essa caixa automática atende a aplicações desde 3,5 até 7 toneladas - o que mostra que a empresa terá novas opções em breve -, e com diferentes funções, como Eco Mode, Kick Down e Creep Mode. Com ótima dirigibilidade, o Daily Hi-Matic pode ser conduzido por motoristas que tenham a habilitação B, a mesma categoria usada para direção de veículos de passeio, e custa a partir de R$ 300 mil.

O câmbio automático do utilitário tem oito velocidades. Crédito: Divulgação

BMW: 200 MIL VEÍCULOS NO PAÍS

Líder no mercado premium global e nacional, a BMW está celebrando a venda de 200 mil veículos no Brasil. A empresa estreou oficialmente no país em 1995 e, ao todo, o Série 3 representa 40% das vendas totais da BMW no Brasil. Ano passado, por exemplo, o sedã foi o veículo premium mais vendido nacionalmente, feito que se repete neste ano. Há nove anos, o fabricante produz em Araquari, Santa Catarina, onde foram feitas 90 mil unidades - incluindo 12 mil unidades do X1 exportados para os Estados Unidos.

O Série 3 é o BMW mais vendido no mercado brasileiro. Crédito: Divulgação

NISSAN ANUNCIA INVESTIMENTOS

Há 23 anos no Brasil, a Nissan se prepara para uma nova etapa no país e na América do Sul. A empresa japonesa anunciou que ampliará seu plano de investimentos 2023-2025, chegando a até R$ 2,8 bilhões, para produzir dois novos SUVs, sendo que um deles será a segunda geração do Kicks, e montar um motor turbo. A unidade, que já atende, além do mercado brasileiro, alguns mercados da América do Sul, deve passar a exportar um de seus novos veículos para mais de 20 países. Assim, a meta da Nissan é chegar aos 7% de participação na América do Sul até 2026.

O AUTOMÁTICO MAIS ACESSÍVEL

O Argo acaba de perder o posto de automático mais barato para o C3. Enquanto o Fiat custa inicialmente R$ 94.390, o Citroën é tabelado por R$ 93.990. As duas empresas são controladas pela Stellantis, mas os conjuntos aplicados são distintos. No Argo, um propulsor 1.3 litro (107 cv) é associado a uma transmissão do tipo CVT, enquanto no Citroën o motor 1.6 litro de 16 válvulas (120 cv) trabalha em conjunto com um câmbio com conversor de torque.

Citroën lança nova versão automática do C3. Crédito: Divulgação

