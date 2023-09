Megane elétrico marca início de nova fase para a Renault

Com visual arrojado, o Megane E-Tech acelera de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos. Crédito: Rodolfo Buhrer/ La Imagem/ Divulgação

A Renault segue uma estratégia global para reposicionamento da marca. No Brasil, terceiro maior mercado para a empresa no mundo, a primeira revelação dessa mudança acontece agora, com a chegada do Megane E-Tech. “É o primeiro veículo que chega com a nova identidade da Renault, refletindo o novo posicionamento da marca no mundo e no Brasil”, explica Ricardo Gondo, presidente da empresa no Brasil. O veículo é um crossover elétrico, que chama a atenção pelo design. Seu motor entrega 220 cv de potência e 30,6 kgfm de torque, e, de acordo com o Inmetro a autonomia é de 337 quilômetros. Como tem acontecido, a aferição nacional é bem inferior à obtida na vida real. Na minha avaliação, ultrapassou 400 km. No entanto, não é com o Megane elétrico que a Renault vai mudar sua atuação no país, afinal, o carro custa R$ 279.900 - bem posicionado pelo que oferece, mas caro para o público atual da marca no país. O veículo funcionará com embaixador da nova fase da empresa, que aos poucos vai se revelando. O primeiro passo será com a revelação do Kardian, um veículo do porte do Sandero que será produzido no Paraná e terá motor turbo. A apresentação do novo carro acontece em um mês.

O interior do crossover da Renault é sofisticado e tecnológico. Crédito: Rodolfo Buhrer/ La Imagem/Divulgação

COMO É O NOVO MEGANE

Com sete airbags, um bom pacote de equipamentos de auxílio à segurança, que inclui sensor de ponto cego, piloto automático adaptativo e frenagem autônoma de emergência, o Megane E-Tech entrega ótima dirigibilidade. A posição de comando é muito boa e os equipamentos são bastante intuitivos, incluindo o seletor dos modos de condução, que fica no volante. Outro seletor, o do câmbio, fica na coluna de direção. Assim como o conjunto motriz, o carro tem uma bateria totalmente nova de 395 kg, cujo projeto foi feito para se integrar perfeitamente à plataforma CMF-EV. A bateria fina contribui diretamente para limitar a altura do veículo a 1,52 m, beneficiando a aerodinâmica e a eficiência.

TOYOTA LANÇA COROLLA 2024

O Toyota Corolla recebeu uma reestilização bem leve para a linha 2004. No visual, a mudança é restrita a poucos elementos, entre eles, o para-choque e a grade frontal, que ganhou desenho em colmeia e que aparece a partir da versão XEi. Outra mudança está nas rodas de 17 polegadas com um novo desenho. A variante GR-Sport, que tem visual esportivo, adotou teto solar e rodas pintadas de preto. No interior, mais tecnologias como o painel de instrumentos digital e uma nova central multimídia. O Corolla está sendo oferecido a partir de R$ 148.990 na versão GLi, chegando a R$ 198.890 na configuração Altis Hybrid Premium.

O sedã médio mais vendido do país teve pequenas atualizações. Crédito: Divulgação

PEQUENOS AJUSTES NA MECÂNICA

Na mecânica, pequenas mudanças focadas para redução de consumo e emissões do Corolla. O sedã da Toyota agora vem com pneus 215/50 R17, enquanto o modelo anterior usava 225/45 R17. Isto foi o suficiente para melhorar o rendimento em 12% para as versões híbridos e 8,4% nas variantes com o motor 2.0 flex. O motor 2.0 perdeu 2 cv de potência e 0,1 kgfm de torque, agora entregando 175 cv e 21,3 kgfm, sempre combinado a um câmbio CVT.

RANGE ROVER PERSONALIZADO

A JLR já está oferecendo um novo serviço de personalização para os clientes Range Rover Autobiography e SV, o Bespoke . Por meio de uma curadoria individual, com uma ampla escolha de materiais, combinações de cores e acabamentos. Para ter uma ideia, são 391 cores de materiais para o interior e 230 tons de pintura para a carroceria. Há possibilidade de utilizar até ouro 24 quilates nas inscrições. No Brasil, a marca oferecerá apenas um veículo SV em 2023 e seu valor poderá ultrapassar os R$ 2 milhões de acordo com a personalização escolhida.

Clientes da Range Rover podem escolher entre 391 cores de materiais. Crédito: Divulgação

NOVOS INVESTIMENTOS

A Stellantis anunciou que vai investir R$ 2,5 bilhões na fábrica de Porto Real, no Rio de Janeiro, no desenvolvimento de novos produtos e adequação da unidade. De acordo com a empresa, do total do investimento, R$ 330 milhões devem ser aplicados no desenvolvimento de uma variante da plataforma CMP. Essa base para automóveis dispõe de grande flexibilidade e está apta para ser utilizada em modelos de diversas marcas da Stellantis. Além disso, é também compatível com motorização térmica, híbrida e elétrica. Os recursos serão aplicados até 2025.

TOP FROTA EM SAUÍPE

A RX, organizadora de eventos como o Salão do Automóvel e a Fenatran, escolheu a Costa do Sauípe, para o lançamento do Top Frotas, o mais novo formato de evento da empresa para o mercado de transporte e logística. O evento, que acontece de quarta até sexta-feira (27 a 29 de setembro), tem uma programação planejada para promover o networking e novos negócios entre as empresas fornecedoras e compradoras de autopeças, acessórios e serviços para frotas de veículos. No total, o Top Frotas contará com a participação de mais de 70 companhias, sendo 30 fornecedoras de produtos e soluções para o segmento e 40 empresas compradoras.

LEIS DE EMISSÕES