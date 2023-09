Salão de Detroit exibe carros que chegarão em breve ao Brasil

A versão GTD, a mais radical do Mustang, tem preparação especial e custa US$ 300 mil. Crédito: Antônio Meira Jr.

Detroit viveu tempos de glória e chegou a falir, mas nem isso tirou o brilho dessa emblemática cidade de Michigan. No seu entorno, surgiram os maiores fabricantes dos Estados Unidos: Chrysler, Ford e General Motors, empresas que espalharam seus produtos por todo o mundo.



A síntese da produção dessas companhias tem como ponto alto a mostra automotiva que é denominada North American International Detroit Auto Show (NAIAS), o Salão do Automóvel de Detroit. Desde o ano passado, o evento é realizado em setembro, em temperaturas amenas - um contraponto ao calendário tradicional, quando acontecia em janeiro, durante o rigoroso inverno.

Das empresas locais, este foi o ano da Ford. A marca que tem sua sede global na cidade vizinha, Dearborn, apresentou novidades relacionadas a dois dos seus maiores ícones: Mustang e F-150. A picape, veículo mais vendido no país há décadas, passou por uma atualização, e o Mustang ganhou uma configuração ainda mais esportiva, a GTD, com potência superior a 800 cv.

Com ótima reputação na matriz por conta dos bons resultados da filial brasileira, Daniel Justo, presidente empresa na América do Sul, confirmou no salão - que está aberto ao público até domingo - a chegada de dois novos produtos. De acordo com o executivo, o Mustang Mach-E, um crossover elétrico inspirado no carro esporte, chegará às concessionárias do Brasil em outubro, importado do México.

O Mustang Mach-E, um crossover elétrico, estreia mês que vem no mercado brasileiro. Crédito: Antônio Meira Jr.

A outra novidade é a estreia da configuração mais radical da Ranger, a Raptor. Diferentemente do que ocorre com as outras versões da picape, que acaba de estrear uma nova geração, a importação será da Tailândia, e não da Argentina. A Ranger Raptor tem caracterização esportiva, capacidade off-road superior e é equipada com um motor de 3 litros V6 biturbo a gasolina que entrega 400 cv de potência.

MAIS PICAPES

Em outros estandes, muitas picapes em destaque. A RAM exibiu a 1500 REV, picape elétrica que irá disputar com a F-150 Lightning. A GM também mostrou muitos elétricos no Huntington Place, centro de convenções onde é realizada a mostra automotiva. Entre os destaques, a picape Hummer EV, da GMC, e a Chevrolet Silverado EV, que será lançada em breve nos EUA.

A Toyota Tacoma será a inspiração para a nova geração da Hilux. Crédito: Antônio Meira Jr.

A Toyota, marca que lidera as vendas no mercado norte-americano, mostrou a nova Tacoma, veículo que irá inspirar a nova geração da Hilux. A Jeep também apresentou a linha 2024 da Gladiator, que ganhou pequenas atualizações.

A Jeep Gladiator, que chegou ao Brasil em 2022, passou por pequenas atualizações. Crédito: Divulgação

Além dos tradicionais veículos expostos, o salão trouxe muitas opções para experimentação. E o visitante não precisa ir longe, o test drive é feito dentro do centro de convenções. É possível até explorar as características off-road, com diversos desafios. Simuladores e a realidade virtual também estão à disposição do público.

A F-150 teve retoques na dianteira e ganhou inovações na tampa da caçamba. Crédito: Antônio Meira Jr.

SALÃO NO BRASIL?

A última edição do Salão do Automóvel de São Paulo foi realizada em 2018, a edição seguinte, que aconteceria em 2020, foi cancelada por conta da pandemia. Depois disso, diversos motivos emperraram uma nova edição.

No entanto, representantes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) e da RX, empresa que organiza o evento brasileiro, estiveram em Detroit para observar o formato que é realizado o NAIAS.

O público pode participar de testes dentro do salão. As pistas possibilitam a interação com os veículos. Crédito: Divulgação

Fica a torcida para que o Brasil consiga promover novamente seu salão, importante em diversos sentidos e fundamental para cultivar o desejo e fomentar o aspiracional do público.