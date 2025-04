AUTOS

Pirelli abre vagas de estágio na Bahia; veja como se inscrever

Empresa de pneus oferece remuneração e diversos benefícios para os estudantes

Antônio Meira Jr.

Publicado em 15 de abril de 2025 às 16:00

A fábrica de Feira de Santana fica na BR 324 sentido Salvador Crédito: Divulgação

A Pirelli lançou mais uma edição do seu tradicional programa de estágio. Com o mote "Entre no movimento: Desenvolva o seu potencial", o Programa de Estágio Pirelli 2025.2 oferece 22 novas vagas, para mais de dez áreas da empresa. >

Para Feira de Santana, uma das seis unidades de trabalho da empresa, serão oferecidas vagas para a área de qualidade. Nesse setor, o foco será em coleta de dados de processo e produto, acompanhamento de inspeções de qualidade, apoio na investigação de não conformidades, atualização de documentos da qualidade e participação em projetos de melhoria contínua.>

Além da unidade baiana, a empresa oferece oportunidades em cinco cidades de São Paulo: capital, Barueri, Cabreúva, Campinas e São Bernardo do Campo.>

As inscrições devem ser feitas pelo site oficial do programa e ficam abertas de 15 de abril até 25 de maio deste ano. As pessoas aprovadas no processo iniciam em seus novos postos de trabalho a partir de 21 de julho de 2025.>

“Estamos iniciando uma nova jornada em busca de talentos que queiram construir uma carreira sólida e inovadora ao lado da Pirelli. Acreditamos que o estágio é uma oportunidade única de aprendizado e desenvolvimento, por isso, estamos em busca de estudantes que compartilhem nosso espírito inovador, de transformação e queiram crescer profissionalmente em um ambiente dinâmico e colaborativo”, comentou Giusepe Giorgi, diretor de RH da Pirelli para América Latina.>

“As pessoas selecionadas terão a oportunidade de integrar uma equipe comprometida com a inovação e o crescimento contínuo, desenvolvendo habilidades práticas e contribuindo para projetos relevantes. Estamos certos de que essa experiência enriquecerá a formação e impulsionará suas trajetórias profissionais”, acrescentou Giusepe.>

Após as inscrições, as etapas seguintes do processo seletivo são: triagem, dinâmica de grupo online, painel de negócios e entrevistas com a gerência da Pirelli.>

PROGRAMA DE ESTÁGIO PIRELLI 2025.2>

Período para inscrições: 15 de abril a 25 de maio>

Inscrições e mais informações: https://estagiopirelli.com.br>

Início do estágio: 21 de julho de 2025>

Carga horária: 6 horas por dia>

Bolsa Auxílio: Ensino superior entre R$ 1.189,44 e R$ 1.869,84 (varia conforme a localidade); Ensino técnico entre R$ 756,00 e R$ 1.198,26 (varia de acordo com a localidade).>