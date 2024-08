AUTOS

Temerario, novo híbrido da Lamborghini, tem três motores e 920 cv

Conheça o novo superesportivo italiano e saiba o preço no Brasil do Palisade, SUV de oito lugares da Hyundai

Antônio Meira Jr.

Publicado em 25 de agosto de 2024 às 11:00

Mais uma vez, a Lamborghini utiliza o nome de um touro famoso para batizar um carro Crédito: Divulgação

A Lamborghini apresentou no pomposo Monterey Car Week, na Califórnia, seu novo supercarro, o Temerario, substituto do Huracán. E é mais um modelo híbrido, assim como o Revuelto, que substituiu o Aventador. Porém, diferentemente do Revuelto, que manteve um motor aspirado, o Temerario traz agora um novo motor sobrealimentado.

O novo trem de força híbrido combina um motor V8 biturbo inteiramente novo com três motores elétricos, fornecendo uma potência total de 920 cv e 81,5 kgfm de torque. De acordo com o fabricante, esse propulsor foi projetado e desenvolvido a partir do zero em Sant'Agata Bolognese, sua sede na Itália, e é o primeiro e único motor de supercarro esportivo de produção capaz de atingir 10 mil rotações por minuto. O desempenho é exemplar: aceleração de zero a 100 km/h em 2,7 segundo e velocidade máxima de superior a 340 km/h.

Além do desempenho, o novo Lamborghini cumpre normas de emissões, como declarou Stephan Winkelmann, presidente e CEO da empresa: “com o Temerario, concluímos um capítulo-chave na estratégia de eletrificação e também nos tornamos a primeira marca de esportivos de luxo a oferecer uma gama completamente eletrificada”.

A aceleração de zero a 100 km/h é feita em apenas 2,7 segundos Crédito: Divulgação

VIOLÊNCIA AMPLIA BLINDAGEM

Uma pesquisa da Genial/Quaest sobre as maiores preocupações dos brasileiros revelou que a violência está na lista dos temas que mais tiram o sono dos cidadãos, ficando atrás apenas da economia. O estudo apontou que a economia, com 21%, e a violência, com 19%, são apontados como os principais problemas do país. O crescimento da criminalidade também tem feito com que mais pessoas busquem alternativas de proteção. Um dos setores que tem registrado crescimento constante é o de blindagem automotiva. Conforme a Associação Brasileira de Blindagem, somente no primeiro semestre deste ano, foram blindados 20.090 carros no país, um aumento de mais de 45% em relação ao mesmo período do ano passado.

UM SUV PARA OITO PESSOAS

Confirmado no começo do ano, o Hyundai Palisade entrou em pré-venda no mercado brasileiro. O SUV, que chegará para ser o Hyundai mais potente e sofisticado do país, tem como trunfo a capacidade para transportar oito pessoas. Para impulsionar esse modelo, a empresa escolheu um motor V6 a gasolina de 3.8 litros, que entrega 295 cv de potência. O preço sugerido é de R$ 449.990.

O luxuoso Hyundai Palisade entrou em pré-venda no Brasil Crédito: Divulgação

VEM AÍ UM NOVO MODELO NACIONAL

A SAV Motors Brasil, marca de veículos de lazer, anunciou que está desenvolvendo uma opção inovadora no segmento de buggys, para atrair fãs de UTVs. O novo modelo, que será apresentado no ano que vem, promete redefinir a experiência de condução de carros de lazer, combinando design inovador, alta performance e durabilidade. O projeto é fruto de uma parceria com a Rhino Off Road.

“Nosso objetivo foi criar um carro que não apenas desempenhasse de maneira excepcional, mas estabelecesse novos padrões de estilo. Cada detalhe foi projetado para garantir uma experiência de condução incomparável”, explica João Paulo Melo, designer e Head de Produto da SAV Motors, que tem passagens pela Fiat, Marcopolo e Renault. Melo também foi o responsável pelo estilo dos carros da StockCar 2025.

Primeiro modelo da SAV Motors será um veículo para lazer Crédito: Divulgação

O PODER DA INDÚSTRIA DE PEÇAS

Enquanto a indústria automotiva fez anúncios recentes de novos investimentos, que superam R$ 120 bilhões, o setor de autopeças terá um aporte de R$ 50 bi nos próximos quatro anos. De acordo com Gábor Deák, diretor do Sindipeças, a entidade que representa os fabricantes de peças, os recursos serão aportados na atualização das linhas para produzir novos componentes, e não em aumento da capacidade produtiva das fábricas.

