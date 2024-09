AUTOS

Volks revela seu novo SUV de acesso, rival do Fiat Pulse

Veículo chegará em 2025 e será produzido no interior de São Paulo

Antônio Meira Jr.

Publicado em 22 de setembro de 2024 às 11:00

A Volkswagen começou a revelar detalhes de um novo SUV, que será posicionado abaixo do Nivus Crédito: Divulgação

Desde que o Gol deixou de ser produzido, no final de 2022, a Volkswagen está carente de um modelo de entrada. Temporariamente, a solução é o Polo Track, que está tendo ótimos resultados neste ano. No entanto, a empresa alemã quer mais espaço e prepara um SUV de entrada, que será posicionado abaixo do Nivus.

A VW oficializou que o novo veículo, que terá um nome formado por cinco letras, será produzido em Taubaté, no interior de São Paulo, e chegará às concessionárias no ano que vem. “Um carro 100% desenvolvido e produzido no Brasil, que nasce para ser mais um marco histórico nesse verdadeiro caso de amor entre a Volkswagen e os brasileiros”, antecipa Ciro Possobom, CEO da Volkswagen do Brasil.

Por enquanto, uma única imagem foi revelada. Porém, quem visitar o Rock in Rio, poderá tentar decifrar as linhas do novo Volks, que irá concorrer com Fiat Pulse e Renault Kardian. Um protótipo está camuflado atrás de um painel de LEDs, e, conforme a mudança da iluminação, é possível ter acesso aos detalhes. O estande da VW, que é patrocinadora do festival de música, fica ao lado do Palco Mundo.

A FORÇA DO BRASIL

Mesmo com as vendas de sedãs em baixa, a Toyota consegue um grande êxito no Brasil. Enquanto em alguns países o Corolla, conhecido na China como Levin, é comercializado ainda em carrocerias hatchback e station wagon (perua), no mercado brasileiro, ele é vendido exclusivamente na configuração de três volumes e, ainda assim, o país foi o seu quarto maior consumidor do mundo.

Ano passado, foram emplacadas 42.990 unidades no Brasil, logo atrás do Japão, com 65.924 exemplares. O maior mercado foi a China, com 308.191 carros, seguido pelos Estados Unidos, 232.370 veículos. Globalmente, a configuração sedã compôs 80% das vendas, seguido pela perua, com 11% de participação, e o hatchback ficou com 9%. O Corolla Cross, que é um SUV, não faz parte desse levantamento.

O Brasil é o quarto maior mercado consumidor do Corolla Crédito: Divulgação

CARROS BLINDADOS USADOS

A OLX, maior classificado automotivo do país, fez levantamento que mostra equilíbrio entre as fabricantes presentes no ranking dos 20 veículos blindados usados mais procurados. A lista aponta 10 marcas aparecendo, no entanto, os dois carros mais bem colocados pertencem à Toyota: o sedã Corolla e picape Hilux. Em terceiro, vem o Compass, SUV da Jeep.

“Os automóveis blindados não se restringem mais aos modelos de luxo. Há no mercado veículos populares, inclusive hatches, com essa proteção extra”, comenta Flávio Passos, VP de Autos e Bens de Consumo do Grupo OLX. A variedade de preços é refletida no levantamento, que traz entre os 20 blindados mais procurados modelos que custam entre R$ 78.406 e R$ 898.943.

NOTA MÁXIMA NA AUSTRÁLIA

Depois de algum tempo comercializando apenas veículos elétricos, a JAC Motors mudou a estratégia e terá novamente modelos a combustão no Brasil. O primeiro deles é a Hunter, uma picape a diesel que já em fase de pré-lançamento no país. No entanto, o utilitário já está à venda em mercados como a Austrália.

Lá, a Hunter recebeu cinco estrelas nos testes de impacto e segurança do ANCAP (Australasian New Assessment Program), programa que avalia carros novos lançados nos mercados da Austrália e países asiáticos. A picape foi aprovada em todos os quesitos de proteção e se destacou nas avaliações com boas notas para proteção a adultos (85%), crianças (87%), pedestres (87%) e assistentes de segurança (89%).

Picape da JAC Motors vai bem em teste de segurança Crédito: Divulgação

CHEVROLET REVELA PREÇO