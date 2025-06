FLAVIA AZEVEDO

Jovens buscam vida sem internet e impulsionam onda de clubes offline

Muitos deles gostariam que plataformas como TikTok, Instagram ou o X (antigo Twitter) nunca tivessem sido inventadas

A pesquisa do BSI ainda revela que 46% dos entrevistados, na contramão da corrida tecnológica, prefeririam ter nascido em um mundo sem internet. Esse mesmo desejo aparece em outros levantamentos britânicos, que mostram que quase metade dos jovens compartilha dessa “saudade do que não vivemos”. O quadro fica mais completo com os dados do instituto americano Harris Polls, indicando que muitos desses jovens gostariam que plataformas como TikTok, Instagram ou o X (antigo Twitter) nunca tivessem sido inventadas. >