Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A promotora investigada, o julgamento de policiais e a chacina de trabalhadores

Confira a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de abril de 2026 às 05:00

Acusada de obrigar uma ex-assessora a assinar decisões em seu lugar, a promotora Aline Curvêlo Tavares de Sá vai responder a um Processo Administrativo Disciplinar (PAD). A Corregedoria do Ministério Público da Bahia (MP-BA) acatou a denúncia contra a titular da 13ª Promotoria de Juazeiro no último dia 24.

Segundo o corregedor do MP-BA, o promotor Carlos Augusto Machado de Brito, houve uso indevido de assinatura eletrônica, sendo o ato classificado como de “gravidade institucional”.

Se ficar comprovado que a promotora permitia o uso de seu token/assinatura funcional, além de tratar a ex-servidora de forma incompatível com a dignidade do cargo, sem urbanidade e com abuso de poder, a conduta pode configurar violação de deveres funcionais e, portanto, infração disciplinar.

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar Crédito: Redes sociais

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar

Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Mandados são cumpridos em Campo Formoso, Juazeiro e Senhor do Bonfim por Flávia Vieira/ Ascom SSP
Homicídio no bairro Quidé, em Juazeiro por Samuel Laudilio/Portal Spy
Três pessoas foram mortas em Juazeiro, incluindo pai e filho colombianos por Samuel Laudilio/Portal Spy
Mandados foram cumpridos em Senhor do Bonfim e no e no Complexo Penitenciário de Juazeiro por Divulgação/Polícia Civil
Delegacia em Juazeiro por Divulgação SSP
Delegacia de Homicídios (DH) de Juazeiro por Divulgação
Juazeiro vai receber a 3ª edição do projeto “Educação é da Nossa Conta - Na Estrada" por Joá Souza/GOVBA
Complexo policial de Juazeiro por Ascom-PC
Juazeiro por Divulgação
Policiais durante operação em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
Furto de energia em Juazeiro por Divulgação/Coelba
Policiais militares fizeram resgate em Juazeiro por Divulgação/Polícia Militar
Delegacia de Homicídio em Juazeiro por Divulgação/SSP-BA
1 de 25
Ex-assessora acusa promotora do MPBA de ordenar uso de assinatura eletrônica em seu lugar por Reprodução

PMs e o júri popular

A Justiça entendeu que há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime e tornou réus, neste ano, os policiais militares Jaqson de Brito Costa e Fábio Moura de Matos pelo homicídio do comerciante Marcelo Felipe Guerra dos Santos Rocha. O crime ocorreu em abril de 2022, em Feira de Santana.

Com a decisão, eles podem ir a júri popular. Ainda cabe recurso. O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou também o afastamento dos PMs das ruas. Segundo o Ministério Público, Marcelo foi morto após ser perseguido e baleado ao tentar escapar de uma blitz na Avenida Maria Quitéria.

Os policiais perseguiram o carro dirigido pela vítima e, ao emparelharem as motos que pilotavam, efetuaram diversos disparos. Três tiros atingiram o comerciante, sendo que um deles atravessou o corpo.

PMs que mataram comerciante vão a júri popular
PMs que mataram comerciante vão a júri popular Crédito: Divulgação

PMs viram réus e podem ir a júri popular

PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
PMs viram réus e podem ir a júri popular por Divulgação
1 de 7
PMs que mataram comerciante vão a júri popular por Divulgação

Chacina

Os quatro trabalhadores baianos vítimas de uma chacina na Paraíba teriam sido submetidos ao chamado “tribunal do crime”.

Segundo moradores de Brisamar, local onde os corpos foram encontrados carbonizados, foram ouvidos gritos. Além disso, as vítimas estavam amarradas.

Cleibson Jaques, de 31 anos, e Lucas Bispo eram naturais de Campo Formoso. Já Sidclei Silva, de 21, e Gismário Santos, de 23, eram de Morro do Chapéu.

Trabalhadores sumiram de casa de apoio
Trabalhadores sumiram de casa de apoio Crédito: Reprodução

Trabalhadores sumiram de casa de apoio

Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução
1 de 4
Trabalhadores sumiram de casa de apoio por Reprodução

A SEMANA 

Ex-PM vai a júri por tentar matar namorada e assassinar outra pessoa

Processo parado: Justiça ainda não decidiu pela prisão de parentes acusados de estupro de menina

Policiais na mira: Bahia registra seis mortes em poucos meses

Jovem com deficiência intelectual é morto a facadas após sair para encontro no Rio Vermelho

Mulher trans é assassinada a facadas pelo próprio irmão no interior da Bahia

Mais recentes

Imagem - MP abre processo contra promotora suspeita de mandar ex-assessora assinar decisões por ela

MP abre processo contra promotora suspeita de mandar ex-assessora assinar decisões por ela
Imagem - Com opção híbrida, Renegade é atualizado e chega à linha 2027; veja o que mudou

Com opção híbrida, Renegade é atualizado e chega à linha 2027; veja o que mudou
Imagem - Entre garimpos e misturas: moda aposta em combinações criativas e cheias de personalidade

Entre garimpos e misturas: moda aposta em combinações criativas e cheias de personalidade