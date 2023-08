Ação de facção explica foguetórios à meia-noite em bairros populares de Salvador

Nas últimas semanas, alguns bairros de Salvador foram acordados com fogos de artifício exatamente quando os relógios marcam a meia-noite. Assim aconteceu no Engenho Velho da Federação, no Complexo do Nordeste de Amaralina, Paripe e Matatu de Brotas. Segundo os moradores, os rojões seriam o reflexo de algum fato “relevante” para o Comando Vermelho, facção que atua nessas regiões. Em junho de 2018, por exemplo, o Boqueirão comemorou a soltura de Val Bandeira. Já em 2020, Averaldinho ganhou de aniversário mais de 15 minutos de fogos de artifício. A ‘novidade’ é que, agora, tem acontecido diariamente. Assim, além de sinalizar os domínios dos espaços, afronta as autoridades, querendo dizer que estão prontos para o embate. Para quem vive nessas áreas controladas pelo crime só resta o medo.