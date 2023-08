Assaltos, facadas e mortes tiram 'brilho' da boemia do Rio Vermelho

O que está acontecendo com o Rio Vermelho? Bairro mais boêmio de Salvador vem perdendo ao longo dos anos um pouco da magia e pluralidade por causa da violência. Na sexta (25), duas pessoas foram baleadas quando um homem tentou matar a mulher dentro do posto de saúde da Vila Matos em plena luz do dia. No dia 11, um rapaz reagiu a um assalto e foi esfaqueado no Largo da Mariquita, mesmo local onde duas jovens foram vítimas de um ladrão armado com um facão na madrugada anterior– será o mesmo criminoso? Não sei, cabe a 7º DP apurar, mas o fato é que isso não algo pontual. Em janeiro deste ano, um homem morreu a tiros no Largo de Santana e outro foi baleado no mesmo local em maio do ano passado. Hoje, “sextar” no Rio Vermelho não é para amadores! No lugar da alegria, da magia e da diversão entrou o medo.