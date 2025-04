COLUNA BRUNO WENDEL

Novo líder do BDM no Barro Duro é considerado 'impiedoso' e 'linha dura'

Ascensão veio com as mortes de comparsas pela polícia

Um homem impiedoso. Assim é descrito “Galo Seco”, o “02” do Bonde do Maluco (BDM) no Barro Duro, localidade de Nova Esperança . Ele assumiu a liderança da organização em meio à morte de dois comparsas pela Polícia Militar em menos de 15 dias.>

“Galo Seco” tem uma “linha mais dura” do que Idivaldo Santos Souza, o “Boca de Prata” e “Neném”, o “01” na hierarquia do grupo, morto no dia 1º. Segundo moradores, enquanto o antecessor ouvia os dois lados antes de uma decisão, o atual prefere sentenciar sem que o acusado tenha chance de defesa no “tribunal do crime”. Dizem que a “a ideia dele é só matar”. >