FORA DO PAÍS

Fazenda Coutos: operação da PM que matou 12 tem repercussão internacional

Sites e jornais tratam da ação como suposto confronto que resultou na morte de 12 pessoas durante o Carnaval

Bruno Wendel

Publicado em 10 de março de 2025 às 14:37

As 12 mortes em Fazenda Coutos são destaques nos noticiários internacionais Crédito: Divulgação

Além de ter sido destaque da imprensa nacional, as 12 mortes na operação da Polícia Militar, ocorridas em Fazenda Coutos, no último dia de Carnaval (4), causaram repercussão também fora do Brasil. Sites internacionais, como o La Nación, trouxe a seguinte manchete: "Operação policial durante o Carnaval deixa 12 mortos no Nordeste do Brasil". >

A reportagem destaca que Fazenda Coutos é uma região onde duas facções criminosas "altamente armadas" travavam uma "disputa" pelo controle deste bairro. Os termos em aspas são introduzidos antes das citações dadas em coletiva pelo secretário de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, em que disse que em um dos mortos na ação havia feito uma família refém na casa onde ocorreu um dos confrontos com os policiais. >

A matéria diz que o episódio não se estendeu para o circuito do Carnaval e menciona o momento em que uma equipe de tv local registra um segundo confronto com a polícia: "Uma equipe da TV Bahia chegou à área à noite e teve que se refugiar em uma loja porque ainda havia troca de tiros. >

Mortos em Fazenda Coutos são destaque em site argentino Crédito: Reprodução

O site argentino traz ainda que 'especialistas e organizações de direitos humanos criticam essas ações, alegando que elas têm baixa eficácia contra organizações criminosas' e encerra com dados com mortes em ações policiais na Bahia: 'Em janeiro de 2025, a região metropolitana de Salvador, uma das mais pobres do Brasil, registrou 43 mortes em tiroteios envolvendo as forças de segurança, segundo a ONG Fogo Cruzado'.>

No site do El Comercio, jornal peruano, a manchete traz: 'Brasil: pelo menos 12 mortos em confronto com supostos criminosos e policiais na Bahia'. Logo nos primeiros parágrafos, além de fazer referência de um alegado confronto, o site diz que a ação policial foi em decorrência da invasão de um grupo criminoso na área do rival, mas que os 12 mortos estavam 'supostamente ligado a uma facção criminosa, segundo a Secretaria de Segurança da Bahia'. A reportagem atribui o trecho à declaração de Marcelo Werner. >

El Comercio fala em "suposto confronto" Crédito: Reprodução

A matéria encerra trazendo dados da Bahia: 'no empobrecido nordeste do país, foi o estado brasileiro com mais mortes violentas em 2024, com 13,4% dos casos registrados em todo o Brasil'. >

O site do AL24 News, canal público de notícias argelino, que transmite árabe, francês e inglês, em sua manchete "Brazil: 12 Dead in Police Raid in Salvador" (Brasil: 12 mortos em operação policial em Salvador), além de trazer as explicações de Marcelo Werner, o texto aborda também a criminalidade na região confronto: "Fazenda Coutos, conhecido por suas violentas disputas territoriais entre duas facções criminosas rivais fortemente armadas, consideradas entre as mais perigosas da capital baiana".>

Assunto foi destaque também no continente africano Crédito: Reprodução