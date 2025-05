BRUNO WENDEL

PCC: prisão de liderança deixa vácuo e arquirrival avança no interior baiano

A Bahia é um estado cobiçado por ter o maior litoral do Brasil

O segundo nome na hierarquia do Primeiro Comando da Capital (PCC), preso há mesmo de 15 dias na Bolívia, Marco Roberto de Almeida, o Tuta, pode gerar um impacto na Bahia. Nosso litoral é o maior do Brasil. São 1.100 km de extensão, cobiçados pelo PCC, que é a segunda maior organização criminosa transnacional do mundo - está em 121 países - e que já transformou o território baiano em rota estratégica para escoar droga para Ásia, Europa, África. >

Se para muitos é motivo de comemoração, a prisão de Tuta é vista também como um alerta, pois o principal nome do PCC do lado de fora é responsável por comandar os integrantes soltos e de montar as estratégias. No caso de Bahia, a prisão de Tuta acontece quando a organização está em processo de expansão, ao mesmo tempo que tenta esbarrar o crescimento do Comando Vermelho no interior do estado.>